Υπόθεση ληστείας διερευνά η Αστυνομία. Συγκεκριμένα, γύρω στη 1.15 τα ξημερώματα σήμερα, άντρας εισήλθε σε περίπτερο στην περιοχή Αγίας Νάπας, όπου έκλεψε προϊόντα.

Η 37χρονη εργαζόμενη στο περίπτερο τον ακολούθησε εκτός του καταστήματος για να τον αποτρέψει και τότε ο ύποπτος, ο οποίος είχε ήδη εισέλθει σε αυτοκίνητο για να διαφύγει, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, πρόταξε πιστόλι, με αποτέλεσμα η 37χρονη να επιστρέψει στο περίπτερο για να προστατευθεί.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά την υπόθεση.