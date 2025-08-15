Παραδόθηκε προχθές από την UNFICYP στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ο 36χρονος που καταζητείται από την Αστυνομία του Ισραήλ στο πλαίσιο διερεύνησης ενέδρας θανάτου στην πόλη «Ασντόντ» που σημειώθηκε στις 24/3/2024.

Ο λόγος για τον Daniel Yehonatan Zarug, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 30 Ιουλίου στην Κερύνεια.

Τις προσπάθειές από τη «διοίκηση» των κατεχομένων για παράδοσή του στις κυπριακές Αρχές μέσω της δικοινοτικής ομάδας είχε αποκαλύψει ο «Φ» με πρωτοσέλιδό του δημοσίευμα την περασμένη Δευτέρα. Προχθές, λοιπόν, η διαδικασία παράδοσης ολοκληρώθηκε μέσω οδοφράγματος και ήδη άρχισαν οι διαδικασίες έκδοσης του υπόπτου στο Ισραήλ.

Θυμίζουμε πως, όπως είχαμε γράψει τη Δευτέρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη σύλληψή του Zarug είχαν γίνει ενέργειες από τις ΗΠΑ, ενώ και η Αστυνομία του Ισραήλ είχε εις γνώσιν της ότι ο εκζητούμενος κρυβόταν στα κατεχόμενα.

Το σενάριο παράδοσής του στην Κυπριακή Δημοκρατία βόλευε και την πολιτική της Άγκυρας, η οποία επικρίνει μεν τον Βενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν φέρεται διατεθειμένη να τραβήξει στα άκρα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

Για τον Zarug οι Αρχές του Ισραήλ είχαν εκδώσει «ερυθρά αγγελία» (red notice) μέσω της Interpol. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Mako, που ανήκει σε ειδησεογραφικό Όμιλο του Ισραήλ, ο 36χρονος είναι ύποπτος για το φόνο γυναίκας και τον τραυματισμό δυο άλλων προσώπων.

Ο δράστης του εγκλήματος έστησε καρτέρι θανάτου στον Shaul Peretz στις 24/3/2024 στο Ασντόντ, ο οποίος μετέβαινε με την οικογένειά του σε ακροαματική διαδικασία σε Δικαστήριο. Πυροβόλησε εννέα φορές σκοτώνοντας, ωστόσο, τη γυναίκα του Shaul, Almog Peretz. Ο δράστης τραυμάτισε τον Shaul και ακόμη μια γυναίκα.

Ο Zarug φέρεται να εγκατέλειψε το Ισραήλ από τον Μάρτιο του 2024, λίγο μετά το προαναφερθέν έγκλημα. Χρησιμοποιούσε πλαστό διαβατήριο Ισπανίας με το όνομα Andros Garcia.