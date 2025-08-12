Η υπόθεση του 36χρονου καταζητούμενου από τις Αρχές του Ισραήλ, Daniel Yehonatan Zarug, ο οποίος είναι ύποπτος για την ενέδρα θανάτου στην πόλη Ασντόντ στις 24/3/2024, επαναφέρει στο προσκήνιο το γεγονός ότι τα κατεχόμενα αποτελούν καταφύγιο για όσους επιθυμούν να αποφύγουν τη τσιμπίδα του νόμου.

Ο Zarug, όπως σημειώσαμε και χθες είναι ύποπτος για σχεδιαζόμενο έγκλημα που είχε ως στόχο το θάνατο του Shaul Peretz. Ο δράστης πυροβόλησε εννέα φορές και σκότωσε τη σύζυγο του τελευταίου Almog Peretz, ενώ τραυμάτισε σοβαρά τον Shaul και μια άλλη γυναίκα. Έκτοτε ο Zarug που θεωρήθηκε ύποπτος από τις Αρχές του Ισραήλ, διέφυγε και ήρθε στο νησί μας.

Συνελήφθη στις 30 Ιουλίου στην Κερύνεια χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο Ισπανίας και φέροντας το όνομα Andros Garcia. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, η σύλληψή του επιτεύχθηκε 15 μήνες μετά, κι αφού πρώτα ασκήθηκαν πιέσεις από ΗΠΑ στις ψευδοαρχές των κατεχομένων.

Εντύπωση προκαλούν και τα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τα κατεχόμενα ως άσυλο για άτομα, τα οποία θέλουν να κινηθούν κάτω από τα ραντάρ. Είναι ενδεικτικά τα όσα έγραψε ο δημοσιογράφος Shimon Ifergan στην ισραηλινή ιστοσελίδα Mako. Παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία που προκύπτουν από τα γραφόμενά του:

>> Η αστυνομική έρευνα απεκάλυψε ότι ο Zarug χρησιμοποίησε πλαστό διαβατήριο τον Μάιο του 2024 όταν μετέβη από την Τεχεράνη στο βόρειο τμήμα της Κύπρου (31/7/2025).

>> Ζούσε στα κατεχόμενα με ψεύτικη ταυτότητα (Andros Garcia), επιχειρώντας να ξεφύγει από τις ισραηλινές και διεθνείς Αρχές.

>> Αστυνομικό τμήμα του Ισραήλ (Lachish Central Unit) εντόπισαν τον καταζητούμενο στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας πληροφορίες ότι συνεργαζόταν με Ισραηλινούς που διέμεναν στα κατεχόμενα και είχαν εγκληματικό παρελθόν.

>> Ο δημοσιογράφος του Mako, επικαλούμενος αστυνομική πηγή, σημειώνει σε ένα από τα ρεπορτάζ του (31/7/2025): «Ζούσε εκεί σαν βασιλιάς», είπε μια αστυνομική πηγή. «Οι φίλοι του τον καλομάθαιναν και φρόντιζαν για καθετί που χρειαζόταν. Νομικά, μπορεί να διωχθεί μόνο για πλαστογράφηση ισπανικού διαβατηρίου, αλλά ασκήσαμε πίεση μέσω των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου για να αποτραπεί η απελευθέρωσή του και να ζητηθεί η έκδοσή του στο Ισραήλ. Υπολογίζω ότι αυτό θα συμβεί σύντομα».

>> «(…)κρυβόταν σε ένα διαμέρισμα εγκληματικής κοινότητας που είχε δημιουργηθεί από Ισραηλινούς εγκληματίες στα κατεχόμενα» (5/8/2025).

>> Μεταξύ άλλων γράφει στις 7/8/2025: «Πέντε καταζητούμενοι Ισραηλινοί εγκληματίες, οι οποίοι διαφεύγουν από αστυνομικές υπηρεσίες με την υποψία σοβαρών εγκλημάτων, έχουν βρει καταφύγιο στην κατεχόμενη Κύπρο τις τελευταίες δύο εβδομάδες – μερικοί ακόμα και με πλαστά διαβατήρια. Έχουν ενταχθεί σε μια αυξανόμενη ισραηλινή εγκληματική κοινότητα στο νησί, που τους προσφέρει όχι μόνο ένα μέρος να κρυφτούν, αλλά και κερδοφόρες επιχειρηματικές ευκαιρίες».

>> Σημειώνει πως τα κατεχόμενα δεν έχουν «συμφωνίες έκδοσης με το Ισραήλ» σχολιάζοντας πως είναι τόπος καταφυγίου για πολλούς Ισραηλινούς εγκληματίες. Προσθέτει ότι «πολλοί από αυτούς έχουν ιδρύσει επιχειρήσεις ακινήτων εκεί, ενώ άλλοι έχουν γίνει εταίροι σε καζίνο και πολυτελή ξενοδοχεία που προσελκύουν ταξιδιώτες και τζογαδόρους από όλο τον κόσμο».

>> «Μερικοί από τους εγκληματίες έχουν αναπτύξει μια δημιουργική μέθοδο για να εισάγουν χρήματα – οργανώνουν ομάδες Ισραηλινών τζογαδόρων, που πετούν στα καζίνο της νησιωτικής πόλης της Κερύνειας».

Σημειώνεται πως χθες ο «Φ» απεκάλυψε πως μέσω της δικοινοτικής ομάδας γίνονται προσπάθειες για να παραδοθεί ο καταζητούμενος στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή η προσπάθεια δεν έχει να κάνει με πρωτοβουλία της Δημοκρατίας.