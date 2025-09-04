Άδεια για να ακυρωθεί το ένταλμα έρευνας στο χώρο στον οποίο διαμένει ανήλικος, έδωσε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο, σε μια υπόθεση με ευαίσθητα δεδομένα.

Το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε από Επαρχιακό Δικαστήριο μετά από αίτημα της Αστυνομίας και αφού είχε προηγηθεί αναφορά από Σχολείο, ότι μαθητής είχε στο κινητό του τηλέφωνο κάποια βίντεο με συμμαθητή του, με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Στο γραφείο της Διευθύντριας όπου κλήθηκε ο μαθητής, ανέφερε ότι ο συμμαθητής του τού είχε αποστείλει έξι βίντεο που τον δείχνουν να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις. Υπέδειξε, δε, κάποια βίντεο που είχε στην κατοχή του.

Σε οπτικογραφημένες καταθέσεις που λήφθηκαν από δύο συμμαθητές του ανήλικου αιτητή, αναφέρθηκε ότι άλλος συμμμαθητής τους, τούς είχε στείλει, σε γκρουπ συνομιλιών που είχαν στην εφαρμογή Instagram, βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου.

Μετά από τις καταθέσεις αυτές η Αστυνομία εξασφάλισε ένταλμα έρευνας κατά του παππού και του ανήλικου αφού αναζητούσε ηλεκτρονικές συσκευές, tablet, κινητά τηλεφώνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε σχέση με τα υπό διερεύνηση αδικήματα. Όπως τονίστηκε στο δικαστήριο, η Αστυνομία κατείχε συγκεκριμένα βίντεο και κινητό άλλου προσώπου ενώ είχε παραλάβει και το κινητό του ανήλικου. Καμιά μαρτυρία, προστίθεται, δεν παρουσιάστηκε ώστε να συνδέει άλλα τεκμήρια ή και ηλεκτρονικές συσκευές που αναζητούσε η Αστυνομία με τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Το Ανώτατο αποδέχτηκε τη θέση του δικηγόρου του ανήλικου ο οποίος εκπροσωπήθηκε από το δικηγορικό γραφείο Γιάννη Πολυχρόνη, ότι σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές συσκευές, tablet, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη διασύνδεση τους με τα υπό διερεύνηση αδικήματα, στον Όρκο (της Αστυνομίας) δεν αναφέρεται κάτι σε σχέση με αυτά.

Επίσης, τονίζεται ότι με το ένταλμα έρευνας δεν εξουσιοδοτήθηκε η Αστυνομία για να προχωρήσει στη σύλληψη του ανήλικου. Με αυτά τα δεδομένα, το Δικαστήριο έδωσε άδεια για να αμφισβητηθεί το ένταλμα έρευνας για τους δυο πιο πάνω λόγους, απορρίπτοντας άλλους έξι.