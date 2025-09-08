Γιάφκα με όπλα και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών εντόπισε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση το ΤΑΕ Λάρνακας σε αποθήκη στην επαρχία Λευκωσίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία οι έρευνες σε λυόμενο υποστατικό στην Κοκκινοτριμιθά, που έχουν σχέση με την υπόθεση της απόπειρας φόνου και του εμπρησμού 4 οχημάτων εταιρείας ενοικιάσεων στον παραλιακό της Πύλας στις 14 Αυγούστου, εκτός από το κλοπιμαίο αυτοκίνητο έφεραν στο φως μεγάλη ποσότητα ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α, αριθμό πυροβόλων όπλων (πιστολιών) το είδος και η κατασκευή των οποίων ελέγχεται, ένα αεροβόλο με σκοπεύτρα και άλλα τεκμήρια τα οποία αξιολογούνται.

Το κλοπιμαίο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάπραξη των αναφερόμενων αδικημάτων εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο. Παραλήφθηκε για επιστημονικές εξετάσεις και εντός αυτού εντοπίστηκε αριθμός τεκμηρίων τα οποία επίσης παραλήφθηκαν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις. Σημειώνεται πως η εν λόγω αποθήκη φαίνεται να χρησιμοποιείτο από το εγκληματικό δίκτυο των προσώπων από τη Συρία που συνελήφθησαν και δεν αποκλείεται να οδηγήσει και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Στο επίκεντρο είναι τέσσερις εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στη Λάρνακα (απόπειρα φόνου 49χρονου στην Πύλα, απόπειρα φόνου 47χρονου στη Βιομηχανική Δρομολαξιάς, πυροβολισμοί σε όχημα 25χρονης στην Ορόκλινη και εμπρησμός αυτοκινήτου 42χρονου στην Αραδίππου). Σημειώνεται πως ένας από τους 17χρονους συλληφθέντες κατηγορείται και για τον εμπρησμό οχήματος τον Ιούνιο προσώπου γνωστού στις Αρχές. Ο ανήλικος είχε, μάλιστα, αφεθεί, υπό όρους, ελεύθερος από το Δικαστήριο. Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής η Αστυνομία συνέλαβε για την εγκληματική ενέργεια, που φαίνεται να οργανώθηκε από τις Κεντρικές Φυλακές, πέντε πρόσωπα από τη Συρία, οι τρεις εκ των οποίων φέρονται ως οι δράστες.

Πρόκειται για 23χρονο που είναι ύποπτος για τον εμπρησμό των οχημάτων, 17χρονο που φέρεται ως το πρόσωπο που πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού, 17χρονο που πιστεύεται πως οδηγούσε το όχημα, 27χρονο που φέρεται να το παρέδωσε στους δράστες, καθώς και 44χρονο κατάδικο στις Κεντρικές Φυλακές. Η υπόθεση δεν φαίνεται να κλείνει εδώ, αφού δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες συλλήψεις, όπως δήλωσε χθες ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους. Ωστόσο, πιστεύεται ότι σε σχέση με την εγκληματική ενέργεια της Πύλας συμπληρώθηκαν τα περισσότερα κομμάτια στο παζλ, που έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, με κίνητρο, όπως εκτιμάται, το ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Η άκρη του νήματος βρέθηκε όταν συνελήφθη τυχαία στις 22 Αυγούστου στην Πάφο 18χρονος από τη Ρουμανία, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που έκλεψε από το Κολόσσι στις 13 Αυγούστου το πράσινο σαλούν αυτοκίνητο που διακινήθηκαν οι δράστες. O νεαρός φέρεται να παραδέχθηκε πως πώλησε δύο κλεμμένα αυτοκίνητα στον 27χρονο από τη Συρία, ο οποίος, όπως του είπε, θα χρησιμοποιούνταν «σε κάτι δουλειές», που ήθελε να κάνει ο 44χρονος κατάδικος. Σημειώνεται πως ο 18χρονος αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση της Πύλας και συνελήφθη για άλλες που έχουν σχέση με κλοπές αυτοκινήτων. Στις 26 Αυγούστου το ΤΑΕ Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες στον 27χρονο από τη Συρία έπειτα από επιχείρηση στην Αναβαργό της Πάφου.

Ο ύποπτος φέρεται πως διευθέτησε, έπειτα από οδηγίες του 44χρονο κατάδικου, την αγοραπωλησία του κλοπιμαίου οχήματος, το οποίο παρέδωσε στους τρεις δράστες σε συνάντηση που έγινε στην Πάφο λίγες ώρες πριν την εγκληματική ενέργεια. Ακολούθως συνελήφθη ο 44χρονος κατάδικος, που εκτίει ολιγόμηνη ποινή φυλάκισης για υπόθεση επίθεσης και μαχαιροφορίας στη Λεμεσό και στο κελί του εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Τα τελευταία 24ωρα, εξάλλου, η Αστυνομία φόρεσε χειροπέδες στον 23χρονο και τους δύο 17χρονους που τελούν υπό οκταήμερη κράτηση.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών της υπόθεσης βρίσκεται ένα screenshot από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, που βρέθηκε στο κινητό του 27χρονου που τελεί υπό κράτηση, το οποίο απεικονίζει το σημείο όπου έγινε η αγοραπωλησία του αυτοκινήτου καθώς και τους τρεις δράστες. Επιπρόσθετα, διερευνάται το περιεχόμενο συνολικά 7 κινητών τηλεφώνων, ενώ γίνονται εξετάσεις και σε ρούχα και άλλα τεκμήρια που λήφθηκαν από τα σπίτια των συλληφθέντων.

Σημειώνεται πως χθες και σήμερα, έπειτα από θεληματικές καταθέσεις που εξασφάλισε η Αστυνομία, έγιναν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, υποδείξεις σκηνών τόσο στην Πάφο, όσο και στην Πύλα.