Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 29 Οκτωβρίου παραπέμφθηκαν οι πέντε Σύροι για τη σοβαρή υπόθεση της απόπειρας φόνου σε βάρος φρουρού ασφαλείας εταιρείας ενοικιάσεων οχημάτων και τον εμπρησμό 4 αυτοκινήτων, που διαπράχθηκε στις 14 Αυγούστου στον παραλιακό δρόμο της Πύλας. Η διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας ήταν πολύωρη και πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, αφού οι δύο από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι. Το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφασή για το εάν θα παραμείνουν ή όχι υπό κράτηση τη Δευτέρα στις 10:00.

Κατηγορούμενοι είναι 44χρονος κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που έδωσε εντολές για την εγκληματική ενέργεια, 17χρονος που κατηγορείται πως πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας, 23χρονος που πιστεύεται πως πυρπόλησε τα οχήματα της εταιρείας, 17χρονος που φέρεται να οδηγούσε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και 27χρονος για τον οποίο υπάρχουν μαρτυρίες πως το παρέδωσε στους δράστες. Στο κατηγορητήριο δεν περιλήφθηκε ο 18χρονος από τη Ρουμανία, ο οποίος παραδέχθηκε την κλοπή του πράσινου αυτοκινήτου που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες. Το συγκεκριμένο πρόσωπο κατηγορήθηκε για άλλες υποθέσεις που αφορούν σε κλοπές οχημάτων στη Λεμεσό και την Πάφο.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για συνομωσία για φόνο, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και παράνομη κατοχής εκρηκτικών υλών.