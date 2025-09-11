Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας αναμένεται να παραπεμφθούν αύριο οι πέντε συλληφθέντες από τη Συρία, σε σχέση με την υπόθεση της απόπειρας φόνου σε βάρος φρουρού ασφαλείας εταιρείας ενοικιάσεων οχημάτων και τον εμπρησμό 4 αυτοκινήτων, που διαπράχθηκε στις 14 Αυγούστου στον παραλιακό δρόμο της Πύλας.

Πρόκειται για 17χρονο που φέρεται ως το πρόσωπο που πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας, 23χρονο που είναι ύποπτος για τον εμπρησμό των οχημάτων, 17χρονο που πιστεύεται πως οδηγούσε το όχημα, 27χρονο που φέρεται να το παρέδωσε στους δράστες, καθώς και 44χρονο κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών που υπάρχουν υποψίες πως είναι ο εντολέας.

Στο κατηγορητήριο δεν περιλήφθηκε ο 18χρονος από τη Ρουμανία, ο οποίος παραδέχθηκε την κλοπή του πράσινου αυτοκινήτου που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο κατηγορήθηκε για άλλες υποθέσεις που αφορούν σε κλοπές οχημάτων στη Λεμεσό και την Πάφο.

Οι πέντε Σύροι, που φέρονται ως μέλη επικίνδυνου παράνομου δικτύου που ετοίμαζε κι άλλες εγκληματικές ενέργειες, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες.

Αυτές θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αδικήματα συνομωσίας για φόνο, συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας φόνου, εμπρησμού, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών.

Αν και συνεχίζονται οι εξετάσεις για την υπόθεση, για την οποία δεν αποκλείονται και νέες συλλήψεις, αποφασίστηκε από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, όπως οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι πέντε, αφού η υπόθεση είναι δεμένη μέσω της παραδοχής κάποιων εκ των συλληφθέντων, αλλά και επιστημονικά, με δεδομένο πως εντοπίστηκε και το πράσινο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Αναμένονται ακόμη τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων στα 4 πιστόλια που βρέθηκαν σε λυόμενο υποστατικό στη Δένεια, προκειμένου να διαφανεί εάν κάποιο από αυτά χρησιμοποιήθηκε στην εγκληματική ενέργεια της Πύλας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες τόσο του ΤΑΕ Λευκωσίας, όσο και της ΥΚΑΝ Λευκωσίας για τα ευρήματα στη γιάφκα της Δένειας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας αναμένει τις βαλλιστικές εξετάσεις στα όπλα που εντοπίστηκαν για να διαφανεί εάν συνδέονται με άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Σημειώνεται πως οι Βρετανικές Βάσεις διερευνούν ενδεχόμενη εμπλοκή των υπόπτων σε εμπρησμό αυτοκινήτου ηλικιωμένου που διαπράχθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Δασάκι Άχνας.