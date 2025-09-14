Παρανάλωμα του πυρός έγινε εν κινήσει όχημα στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας προς Λάρνακα, το βράδυ του Σαββάτου (13/09).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 21:20, ξέσπασε φωτιά σε εν κινήσει όχημα στο ύψος της αερογέφυρας της Σωτήρας.

Συγκεκριμένα, στο όχημα επέβαιναν δύο πρόσωπα τα οποία αντιλήφθηκαν καπνούς εντός του οχήματος και εξήλθαν άμεσα.

Στη συνέχεια το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα στο σημείο να κληθούν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο επιβαίνοντες ισχυρίζονται πως η φωτιά προκλήθηκε από αποτσίγαρο το οποίο έπεσε εντός του οχήματος.