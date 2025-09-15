Η Αστυνομία και η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησαν χθες σε νέα συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων στο διαμέρισμα Μόρφου, στο πλαίσιο της πάταξης της παράνομης εργοδότησης, της παράνομης απασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερα υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν τρία πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, να εργάζονται χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή. Τα άτομα συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης απασχόλησης, καθώς και για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, διερευνώνται υποθέσεις παράνομης εργοδότησης εναντίον των τριών εργοδοτών τους.

Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων κατέγραψαν τέσσερις παραβάσεις της νομοθεσίας για την αδήλωτη εργασία, για τις οποίες επέδωσαν ειδοποιήσεις. Επιπλέον, επιδόθηκαν τρεις ακόμη ειδοποιήσεις που αφορούν μη καταβολή κατώτατου μισθού, μη έκδοση συμβολαίων και μη τήρηση του περί προστασίας των μισθών νόμου.