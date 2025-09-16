Προαγωγές προς αποκατάσταση τριών ακυρωτικών αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε σήμερα (16/9) ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης. Μεταξύ των επαναπροαχθέντων είναι η σημερινή βουλευτής ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν, καθώς και ο εκλιπών αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας Χαράλαμπος Ζαχαρίου.

Πρόκειται για προαγωγές στους βαθμούς του υπαστυνόμου και ανώτερου υπαστυνόμου του 2017 οι οποίες μετά από προσφυγές ενδιαφερομένων έχουν ακυρωθεί. Όπως αναφέρεται, μετά από καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και προς συμμόρφωση με τις αποφάσεις, έγινε επανεξέταση και με την έγκριση του υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίστηκαν οι νέες προαγωγές ως εξής:

Στο βαθμό του ανώτερου υπαστυνόμου προάγονται από τις 20/12/2017: Μαρίνος Κυριακίδης, Μαρίνος Δημητρίου, Στέλιος Αριστείδου, Μάριος Παπαευρυβιάδης, Νικόλας Χρυσοστόμου, Χρυστάλλα Δημητρίου, Μιχαήλ Ιωάννου, Αντώνης Αντωνίου, Ζήνων Ψαθίτης, Γιώργος Σούπερμαν, Ανδρέας Λαμπριανού, Ρίτα Σούπερμαν, Κυριάκος Λαγού, Μαρίνος Βασιλείου, Πέτρος Ζένιου, Ιωάννης Γιαννακού, Νεόφυτος Σιάηλος, Χριστάκης Ανδρέου, Κούμεττος Κουμέττου, Χαράλαμπος Ζαχαρίου, Ιωάννης Καπνουλλάς, Ανδρέας Αναστασιάδης, Παρασκευάς Παρασκευά, Στέλιος Παναγίδης και Γιαννάκης Σωτηριάδης.

Στο βαθμό του υπαστυνόμου προάγονται από τις 20/12/2017 οι ακόλουθοι: Γιαννακός Γιαννακού, Δώρος Ευστρατίου, Κυριάκος Κυριάκου, Ιωάννης κακοφεγγίτης, Δημήτρης Μιχαήλ, Αντώνης Χατζηαντώνης, Νεόφυτος Μελανίδης, Γιώργος Χριστόπουλος, Στέλιος Νέστορος, Ηράκλης Πιτσιλλής, Γιάννης Κωνσταντίνου, Μαίρη Σωκράτους, Θεόδωρος Μίτσιγγας, Πανίκος Δρουσιώτης, Νίκος Νικολάου, Μάριος Ιωάννου, Μαρία Ευαγγέλου-Ιορδάνους, Δημήτρης Προκοπίου, Παναγιώτης Παρασκευά, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αρετή Αμαξάρη, Δανιήλ Μίλλερ, Ελένη Μιχαήλ, Κλεάνθης Κλεάνθους, Οδυσσέας Οδυσσέως, Μάριος Ανδρέου, Σταμάτης Σταμάτη, Κυπριανός Παπαθεοδώρου, Σπύρος Χρυσοστόμου, Ανδρέας Νικολάου, Γεώργιος Γεωργίου, Χαράλαμπος νίττης, Ανδρέας Μελανίδη, Γεώργιος Θεοχάρους, Χρυσόστομος Χρίστου, Μάριος Χαραλάμπους, Σαββάκης Λουντζίδης, Νίκος Νικολάου, Γεώργιος Κόκκινος, Χαράλαμπος Διακουρτής, Ιωάννης Αζάς, Πέτρος Χριστοφίδης, Άγγελος Νικολάου, Σταυρούλλα Ανδρέου, Χριστιάνα Κοκκινόφτα, Κώστας Μιχαήλ, Ηλίας Κρέουζος και Γιώργος Γεωργιάδης.

Σε υπαστυνόμο προάγονται από τις 3/4/2018 οι Ανδρέας Λουκά, Αντώνης Αντωνίου και Ανδρέας Παναγή. Επίσης, ο Αρχηγός με την έγκριση του υπουργού αποφάσισε την αποκατάσταση του Άντρου Ανδρέου και της Ευαγγελίας Χαραλάμπους με υπεράριθμη προαγωγή τους.

Επίσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης αποφάσισε μετά από σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας την προαγωγή του Νικόλα Χρυσοστόμου, Στέλιου Αριστείδου και Γιαννάκη Σωτηριάδη στο βαθμό του Αστυνόμου Β’ και μετά σε Α’ με αναδρομική ισχύ από το 2022 και 2024 αντίστοιχα. Ο Αρχηγός τέλος, αποφάσισε να παρατείνει τον αναπληρωματικό διορισμό σε ανώτερων υπαστυνόμων των Μαρίνου Κυριακίδη, Παρασκευά Παρασκευά και Ανδρέα Αναστασιάδη και σε αναπληρωτή Αστυνόμο Β’ του Ιωάννου Καπνουλλά, όπως και τον αναπληρωματικό διορισμό σε ανώτερο υπαστυνόμο των Ανδρέα Μελανίδη, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Ανδρέα Νικολάου και Γιάννη Κωνσταντίνου.