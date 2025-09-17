Σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Πάφου νοσηλεύεται 72χρονος μετά από τροχαίο που συνέβη στις 9.00 το βράδυ στην Πέγεια. Ο 72χρονος ήταν οδηγός αυτοκινήτου που ανατράπηκε και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το όχημα που οδηγούσε ο 72χρονος στη λεωφόρο Μιχαλάκη Κυπριανού υπό συνθήκες που διερευνώνται βγήκε εκτός δρόμου, προσέκρουσε σε τσιμεντένια κατασκευή της υδατοπρομήθειας και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου όπου κρατήθηκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ, αφού διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα σπονδύλου, πλευρών, αιμοθώρακες, εκδορές και αιματώματα κεφαλής.

Στον 72χρονο διενεργήθηκε και αλκοτέστ με αρχική ένδειξη 90 και τελική ένδειξη 84 mg.

Τροχαία Πάφου και Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας, συνεχίζουν τις εξετάσεις.