Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν χθες, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, δύο Τουρκοκύπριους επιβάτες που ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για το Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας στις αποσκευές τους μεγάλες ποσότητες αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, τα προϊόντα δεν έφεραν τις υποχρεωτικές ενδείξεις για το βλαβερό του καπνίσματος στις ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, γεγονός που υποδήλωνε ότι πρόκειται για παράνομα καπνικά προϊόντα.

Κατά τον έλεγχο, στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκαν 49 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, καθώς και καπνός για στριφτά τσιγάρα συνολικού βάρους 4 κιλών και 850 γραμμαρίων. Ο επιβάτης συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση εξώδικου συμβιβασμού.

Στις αποσκευές της δεύτερης επιβάτιδας εντοπίστηκαν 71 κούτες των 200 τσιγάρων και καπνός για στριφτά τσιγάρα βάρους 1 κιλού και 250 γραμμαρίων. Και η ίδια συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, με τις αποσκευές να κατάσχονται. Αφέθηκε ελεύθερη μετά την αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού για τα αδικήματα που της αποδόθηκαν.

Το Τμήμα Τελωνείων υπενθυμίζει ότι η εισαγωγή, κατοχή ή διακίνηση αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων συνιστά σοβαρό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία.