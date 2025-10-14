Άλλο ένα πολύ μεγάλο ποσό εισέπραξε η Αστυνομία και κατέληξε στα κρατικά ταμεία μετά από σχετική εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε σε τρεις μόνο ημέρες στην πόλη και επαρχία Πάφου.

Πρόκειται για ποσό σχεδόν 33 χιλιάδων ευρώ από ανείσπρακτα μέχρι πρότινος εντάλματα που εκκρεμούσαν για μήνες ή και χρόνια. Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου ανέλαβε μέσω του ειδικού τμήματος που διαθέτει για τον σκοπό αυτό εκστρατεία το τριήμερο 10 με 13 Οκτωβρίου, καταφέρνοντας να εισπράξει ποσό 32.870 ευρώ από συνολικά 128 εκκρεμούντα εντάλματα.

Η νέα αυτή εκστρατεία και είσπραξη χρωστούμενων στο κράτος από πολίτες ή επιχειρήσεις, είναι η πολλοστή που διεκπεραιώνει τα τελευταία χρόνια η Αστυνομία Πάφου. Και στις προηγούμενες αντίστοιχες εκστρατείες το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, με τις εισπράξεις να αφορούν κάθε φορά δεκάδες χιλιάδες ευρώ.