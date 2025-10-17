Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές μετά την γκανγκστερική δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη σημερινή υπόθεση φόνου.

Όπως ανέφερε, ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών, ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος του στη θέση του συνοδηγού. Το θύμα επέβαινε σε όχημα το οποίο οδηγούσε ο 18χρόνος γιος του.

Η κα. Λαμπριανίδου στη δήλωση της ανέφερε:

Η Αστυνομία Κύπρου διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του Σταύρο Δημοσθένους, ηλικίας 49 ετών από τη Λεμεσό. Συγκεκριμένα σήμερα με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες και στοιχεία που έχουμε ενώπιον μας, γύρω στις 09:30 ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών, ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος του στη θέση του συνοδηγού. Το θύμα επέβαινε σε όχημα το οποίο οδηγούσε ο 18χρόνος γιος του. Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι του στην περιοχή Σφαλλαγγιώτισας και ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι το θύμα δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από προπορευόμενο όχημα. Το όχημα των δραστών, από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, είναι όχημα τύπου βαν χρώματος άσπρου, το οποίο και εγκατέλειψε τη σκηνή μετά τους πυροβολισμούς. Ο γιος του θύματος συνέχισε να οδηγεί με προορισμό το νοσοκομείο, αλλά στην πορεία συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Τσιρείου, με κατεύθυνση προς Πάφο. Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού μετέβησαν άμεσα στο σημείο της οδικής σύγκρουσης και στη συνέχεια στη σκηνή όπου το θύμα δέχθηκε του πυροβολισμούς. Ταυτόχρονα η Αστυνομία ενημερώθηκε για όχημα, το οποίο φλεγόταν στην περιοχή Γερμασόγειας. Από τις εξετάσεις που έγιναν το φλεγόμενο όχημα ήταν όμοιο με αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις το εν λόγω όχημα είχε δηλωθεί κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην Επαρχία Λευκωσίας. Αύριο προγραμματίζεται να γίνει νεκροτομή επί της σορού του θύματος από τον Ιατροδικαστή Δρ Νικόλα Χαραλάμπους. Το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στον παρόν στάδιο δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που αφορούν στην εξέλιξη των ερευνών, αφού πρωταρχικός στόχος μας είναι η εξασφάλιση μαρτυρίας η οποία θα μας οδηγήσει στους δράστες του εγκλήματος αυτού. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε πολίτης έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης μπορεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία ή να καλέσει την Γραμμή του Πολίτη προς τον σκοπό αυτό. Είναι κατανοητό ότι είμαστε στο αρχικό στάδιο διερεύνησης αυτής της πολύ σοβαρής εγκληματικής ενέργειας και σας καλούμε όπως δείξετε κατανόηση ως προς τις δηλώσεις που κάνουμε. Να είστε σίγουροι ότι μόλις έχουμε ασφαλή συμπεράσματα θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Τυχαία περιπολούσε το ελικόπτερο της αστυνομίας

Στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Όπως δήλωσε, τη συγκεκριμένη στιγμή περιπολούσε τυχαία το ελικόπτερο της αστυνομίας, το οποίο μετέβαινε για εργασίες άλλους σκοπούς. «Έχουμε πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται. Όπως σας έχω πει, βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο».

Ερωτηθείσα για το πώς έφυγαν από τη σκηνή οι δράστες, ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται. «Δεν μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε δήλωση όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτού του εγκλήματος αυτή τη στιγμή. Αξιολογούνται πάρα πολλές παράμετροι. Λαμβάνουμε πληροφορίες. Θα πρέπει να δείξουμε λίγη υπομονή ακόμα, για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα».

«Είχαμε και άλλες εγκληματικές ενέργειες κατά τις πρωινές ώρες»

Ακόμη, ανέφερε ότι είναι γεγονός πως είχαμε και άλλες εγκληματικές ενέργειες κατά τις πρωινές ώρες και σε ώρες αιχμής. «Αυτό φυσικά προβληματίζει την Αστυνομία Κύπρου. Να είστε σίγουροι ότι όλοι παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα και προλαμβάνουμε αρκετές εγκληματικές πράξεις».

Σημείωσε ότι διερευνώνται όλα τα κίνητρα όσον αφορά την περίπτωση αυτή. «Πρόκειται για πολύ σοβαρή εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να ήταν καλά οργανωμένη. Υπάρχει πολύ ανακριτικό έργο. Δεν υπάρχει μία μόνο σκηνή εγκλήματος, είναι τουλάχιστον τρεις σκηνές που διερευνώνται. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι την εξέλιξη και την πορεία των ερευνών και πού θα καταλήξουμε στη συνέχεια».

Ερωτηθείσα αν το θύμα είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν, απάντησε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τέτοιες λεπτομέρειες.

Ακόμη, ανέφερε ότι υπάρχει πληροφόρηση για το πόσα άτομα επέβαιναν στο βαν, ωστόσο η Αστυνομία δεν μπορεί να την επιβεβαιώσει.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «δεν έχει γίνει ακόμη η κατάθεση από τον μάρτυρα και άλλους μάρτυρες. Γι’ αυτό σας καλούμε να δείξετε υπομονή. Κατανοούμε την ανησυχία όλων και το ενδιαφέρον, αφού πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο και μια εγκληματική πράξη που παρακολουθούμε. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε κι άλλους μάρτυρες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακριθεί άτομα».

Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τραυματιστεί ο γιος του θύματος.