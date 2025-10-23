Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση τρομοκρατίας με βασικό κατηγορούμενο τον Αζέρο, Ορχάν Ασάντοφ, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία Ισραηλινού επιχειρηματία και άλλων τεσσάρων στενών συνεργατών του στη Λευκωσία τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το σενάριο που είχε προαναγγείλει ο «Φ» την περασμένη Τρίτη επαληθεύτηκε στην σημερινή δικάσιμο ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, αφού κατηγορούσα Αρχή και υπεράσπιση κατέληξαν σε συμβιβασμό.

Ο Γενικός Εισαγγελέας αφαίρεσε τις κατηγορίες τρομοκρατίας σε βάρος του που επισύρουν μέχρι και ποινή δια βίου φυλάκισης (βλ. νομοθεσία για καταπολέμηση τρομοκρατίας), με τον 42χρονο να παραδέχεται όσες κατηγορίες αφορούν συνωμοσία για φόνο, κακούργημα που τιμωρείται μέχρι και με 14 χρόνια κάθειρξης. Σε κάποιο στάδιο της δίκης είχε παραδεχθεί μεγάλο αριθμό κατηγοριών που αφορούν αδικήματα πλαστογραφίας (είχε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα) και κατοχής οπλισμού.

Οι πληροφορίες του philenews για τις τελευταίες εξελίξεις στην εν λόγω δίκη, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους εθνικής ασφάλειας, αναφέρουν πως οι δυο πλευρές, η εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Πολίνα Ευθυβούλου και ο συνήγορος υπεράσπισης Κωστής Ευσταθίου, κατέληξαν και στα παραδεκτά γεγονότα της υπόθεσης.

Στις αρχές Νοεμβρίου έχει οριστεί δικάσιμος προκειμένου η υπεράσπιση του Ασάντοφ να αγορεύσει για σκοπούς μετριασμού της ποινής του, ενώ θα προγραμματιστεί και δικάσιμος για την επιβολή της ποινής.

Θυμίζουμε ότι ο Ασάντοφ είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2021, έχοντας στην κατοχή του μεταποιημένο πιστόλι. Μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης, του είχαν φορέσει χειροπέδες στο χώρο στάθμευσης του κολυμβητηρίου του Άγιου Ανδρέα στη Λευκωσία.

Από τότε κρατείται ως υπόδικος. Έχει, δηλαδή, συμπληρώσει τέσσερα χρόνια ως κρατούμενος. Κι αυτό αναμένεται να συνυπολογιστεί στην επιμέτρηση της ποινής. Ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί είναι να μεταφερθεί στο εξωτερικό για να εκτίσει την όποια ποινή του επιβληθεί. Ο Ασάντοφ έχει ρωσικό διαβατήριο, ενώ κατάγεται από το Αζερμπαϊτζάν.

Ερωτηματικά υπάρχουν για τον 31χρονο Μουζαφάρ Αμπάς από το Πακιστάν. Υπό την έννοια ότι στη βάση του κατηγορητηρίου κατηγορείται ότι ήταν συνεργός του Ασάντοφ, ο οποίος πλέον, όμως, έχει απαλλαχθεί από τις κατηγορίες τρομοκρατίας.

Πάντως, στα τέλη του τρέχοντος μήνα είχε προγραμματιστέι δίκη εντός δίκης που αφορά τον Αμπάς. Αυτή είναι η τρίτη δίκη εντός δίκης του Αμπάς. Όσο για το αντικείμενό της, ο δικηγόρος του Αμπάς, Πάνος Παφίτης, είχε εγείρει ζήτημα παραβίασης των δικαιωμάτων του πελάτη του κατά τη λήψη των ανακριτικών καταθέσεων.

Για την υπόθεση κατηγορείται και ο 30χρονος Σ. Χουσεΐν, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με αδικήματα που αφορούν παροχή υποστήριξης στον Αμπάς.

Αυτή τη στιγμή έχουν καταθέσει τρεις από τους συνολικά 95 μάρτυρες κατηγορίας.

Η καταχώρηση έγινε αρχικά στις 5 Νοεμβρίου του 2021 με συνολικά έξι κατηγορούμενους, ενώ η ακρόαση άρχισε στις 6 Ιουλίου του 2023. Εν συνεχεία δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν, καθώς κρίθηκε ότι δεν είχαν ενεργό συμμετοχή, ενώ τρίτο πρόσωπο, νεαρός Κύπριος φοιτητής Πανεπιστημίου με καταγωγή από τον Λίβανο, καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή και μετατράπηκε σε μάρτυρα κατηγορίας.

Περί τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2022 όταν συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη σύλληψη του Αζέρου, ο τελευταίος, μέσω του δικηγόρου του Ευστάθιου Κ. Ευσταθίου, είχε παραδεχθεί μεγάλο αριθμό κατηγοριών που αφορούν αδικήματα πλαστογραφίας και κατοχής οπλισμού.