Σημαντικές εξελίξεις με δυο υποθέσεις τρομοκρατίας οι οποίες πέραν από τις κυπριακές διωκτικές Αρχές, απασχόλησαν ]δημοσιογραφικά και ξένα μέσα ενημέρωσης.

Η μια αφορά τον 42χρονο σήμερα Αζέρο, Ορχάν Ασάντοφ, που καταχωρίσθηκε στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας το φθινόπωρο του 2021 και περιλαμβάνει αδικήματα τρομοκρατίας. Όπως πληροφορείται ο «Φ», έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες ενδέχεται να σημάνουν το πέσιμο της αυλαίας μιας πολύκροτης υπόθεσης που συνοδεύτηκε από μαρτυρίες, οι οποίες φέρουν τον βασικό κατηγορούμενο να σχεδίαζε τη δολοφονία πέντε Ισραηλινών υπηκόων που διέμεναν στην Κύπρο.

Η έτερη εξέλιξη αφορά υπόθεση που καταχωρίσθηκε σε βάρος τριών μελών οικογένειας από τη Συρία. Ο 44χρονος Μπ. Τ. φερόταν να ήταν ταμίας της συριακής τζιχαντιστικής οργάνωσης Hayat Tahri al Sham (HTS) στην Κύπρο. Βάσει του κατηγορητηρίου, συγκέντρωνε ποσά στη Λεμεσό και τα έστελνε στο Ιντλίμπ. Από την HTS, όπως είναι η συντομογραφία της, προέρχεται και ο νυν ηγέτης της Συρίας Αλ Σαράα. Η εν λόγω υπόθεση θεωρείται ήδη παρελθόν για την Κυπριακή Δημοκρατία. Κι αυτό, γιατί, ήδη ο 44χρονος, η σύζυγός του και ο κουνιάδος του που κατηγορούνταν, βρίσκονται στη Συρία.

Οι δικαστικές διαδικασίες αμφότερων των υποθέσεων διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών για λόγους εθνικής και δημόσιας ασφάλειας.

Κοντά σε συμφωνία

Σε ό,τι αφορά την πρώτη περίπτωση, σε πρόσφατη δικάσιμο της πρωτοφανούς αυτής υπόθεσης, από πλευράς κατηγορούσας Αρχής και υπεράσπισης του 1ου κατηγορούμενου, του Αζέρου, Ορχάν Ασάντοφ, αναφέρθηκε ενώπιον του τριμελούς Κακουργιοδικείου ότι προκύπτει συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών ώστε να τροποποιηθεί το κατηγορητήριο. Η επόμενη δικάσιμος είναι ορισμένη εντός των επόμενων ημερών και εκεί ακριβώς θα φανεί, αν οι δυο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό.

Αν το σενάριο επαληθευτεί, τότε θα αφαιρεθούν κατηγορίες και θα γίνει παραδοχή από πλευράς κατηγορούμενου σε αριθμό άλλων κατηγοριών. Οι δυο πλευρές θα καταλήξουν και σε παραδεκτά γεγονότα και θα δρομολογηθεί η διαδικασία για επιβολή ποινής (σημ. έκθεση για τις προσωπικές περιστάσεις του Ασάντοφ, αγόρευση για μετριασμό). Δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον θα υπάρξει διαφοροποίηση δεδομένων και για τους άλλους κατηγορούμενους σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία για την περίπτωση του Ασάντοφ.

Ο τελευταίος τελεί υπό κράτηση ως υπόδικος από τον Σεπτέμβριο του 2021, οπότε συνελήφθη στον χώρο στάθμευσης του κολυμβητηρίου Λευκωσίας στον Άγιο Ανδρέα. Έχει, δηλαδή, συμπληρώσει τέσσερα χρόνια ως κρατούμενος.

Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης, που αρχικά περιλάμβανε κι άλλα πρόσωπα, έχουν απομείνει εκτός από τον Ασάντοφ, ο 31χρονος Μουζαφάρ Αμπάς από το Πακιστάν και ο 30χρονος Σ. Χουσεΐν.

Από την καταχώριση της υπόθεσης κατά το φθινόπωρο του 2021, που αρχικά καλύφθηκε δημοσιογραφικά από ξένα ΜΜΕ, μέχρι και σήμερα, υπήρξαν πολλά δικαστικά επεισόδια. Η υπεράσπιση ήγειρε αριθμό προδικαστικών ενστάσεων, ενώ μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ηγέρθησαν ζητήματα που οδήγησαν σε διαδικασίες «δίκης εντός δίκης». Αυτή τη στιγμή έχουν καταθέσει τρεις από τους συνολικά 95 μάρτυρες κατηγορίας.

Η καταχώρηση έγινε αρχικά στις 5 Νοεμβρίου του 2021 με συνολικά έξι κατηγορούμενους, ενώ η ακρόαση άρχισε στις 6 Ιουλίου του 2023. Εν συνεχεία, δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν, καθώς κρίθηκε ότι δεν είχαν ενεργό συμμετοχή, ενώ τρίτο πρόσωπο, νεαρός Κύπριος φοιτητής πανεπιστημίου με καταγωγή από τον Λίβανο, καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή και μετατράπηκε σε μάρτυρα κατηγορίας.

Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2022, όταν συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη σύλληψη του Αζέρου, ο τελευταίος, μέσω του δικηγόρου του Ευστάθιου Κ. Ευσταθίου, είχε παραδεχθεί μεγάλο αριθμό κατηγοριών που αφορούν αδικήματα πλαστογραφίας και κατοχής οπλισμού. Ο Αζέρος αρνείται τις κατηγορίες που σχετίζονται με τα αδικήματα τρομοκρατίας, συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου πέντε Ισραηλινών υπηκόων στην Κύπρο και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πήγαν στη Συρία

Η έτερη υπόθεση αυτή σε βάρος του 44χρονου Μπ. Τ., της συζύγου του και του κουνιάδου του, έχει κλείσει από τα τέλη περασμένου Ιουλίου, χωρίς να δοθεί δημοσιότητα σ’ αυτήν την εξέλιξη. Μάλιστα, οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη επιστρέψει στη Συρία από τον Αύγουστο.

Η υπεράσπισή τους υπέβαλε αίτημα στον Γενικό Εισαγγελέα για αναστολή της ποινικής δίωξης και επιστροφή τους στη Συρία. Κι αυτό από τη στιγμή που οι πελάτες του είχαν δηλώσει από προηγουμένως ότι θέλουν να επιστρέψουν. Αυτό το αίτημα έγινε δεκτό από τη στιγμή που διασφαλίστηκε πως θα αποχωρήσουν εθελούσια από το νησί μας.

Σύμφωνα με αρμόδια πηγή πληροφόρησης, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας μερίμνησε ώστε στις 3 Αυγούστου του 2025 να εκτελεστεί η συμφωνία οικειοθελούς επιστροφής των τριών ατόμων στην πατρίδα τους. Ο δικηγόρος των τριών προσώπων από τη Συρία, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, σχολιάζοντας χθες στον «Φ» την πιο πάνω εξέλιξη, υπογράμμισε πως υπέβαλε αίτημα για αναστολή της δίωξης και επιστροφής των πελατών του στη Συρία «υπό το δεδομένο ότι το μαρτυρικό υλικό ήταν ισχνό».

Αναγκαστικές επιστροφές

Σύμφωνα με θέσεις που έλαβε ο «Φ» για τους σκοπούς του παρόντος ρεπορτάζ, θεωρείται πως οι «αναγκαστικές επιστροφές» Σύρων που καταδικάζονται στο πλαίσιο ποινικών υποθέσεων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαντάζουν ως ορατό σενάριο. Μας υποδείχθηκε περίπτωση Σύρου στην Αυστρία, οι Αρχές της οποίας μετά από καταδίκη κινητοποίησαν διαδικασία για αφαίρεση συμπληρωματικής προστασίας και υποχρεωτικού επαναπατρισμού.

€712.000 σε πέντε μήνες και άκρες με Τουρκία

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των επαναπατρισθέντων Σύρων, θυμίζουμε πως προέκυψε τον Οκτώβριο του 2024 με τις κυπριακές διωκτικές Αρχές να θεωρούν ότι ήταν αντιμέτωπες με κύκλωμα χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Η υπόθεση είχε ως επίκεντρο το Ιντλίμπ της Συρίας. Μάλιστα, στο κάδρο τέθηκε κι ένα μεγάλο ποσό ύψους €712.000, που φερόταν να διαχειρίστηκε το κύκλωμα σε μια περίοδο πέντε μηνών. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται τα ονόματα των Hayat Tahrir Al-Sham (πρώην μέτωπο Al-Nusra), αλλά και της Χεζμπολάχ, παρ’ όλο που οι δύο οργανώσεις έχουν ιστορικό μεταξύ τους συγκρούσεων στη Συρία.

Στο κατηγορητήριο, περιλαμβανόταν διψήφιος αριθμός κατηγοριών, όπως αυτές της συνωμοσίας για διάπραξη κακουργήματος, της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση, της παροχής υποστήριξης σε τρομοκρατική ομάδα και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Αστυνομία πίστευε τότε πως τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Μαΐου 2024 και Οκτωβρίου 2024.

Ο 44χρονος φερόταν ως εγκέφαλος κυκλώματος και ο ταμίας της Hayat Tahrir Al Sham στην Κύπρο. Παρουσιαζόταν να έχει επαφές με Τούρκους και μέσω κατεχομένων να απέστελλε χρήματα στο Ιντλίμπ της Συρίας με τη διαδεδομένη στις αραβικές χώρες μέθοδο Hawala. Πρόκειται για τρόπο μεταφοράς χρημάτων που δεν αφήνει ίχνη στο τραπεζικό σύστημα.

Τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί στο πλαίσιο προδικαστικών διαδικασιών υπεδείκνυαν ότι ήταν βεβαρημένη η θέση ζεύγους που διέμενε στη Λεμεσό, το οποίο φερόταν να διακινεί μεγάλα ποσά. Ο αδερφός της γυναίκας παρουσιαζόταν να είχε ενεργό συμμετοχή. Αρχικά, για την υπόθεση κρατούνταν οκτώ πρόσωπα, ωστόσο, τελικά κατηγορήθηκαν μόνο τα τρία άτομα: ο 44χρονος βασικός ύποπτος, η 36χρονη σύζυγός του και ο αδερφός της τελευταίας.