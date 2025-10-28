Επεισοδιακή καταδίωξη, η οποία ξεκίνησε από τη Λευκωσία και κατέληξε στη Λάρνακα, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/10), με αποτέλεσμα να συλληφθούν δύο πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλος της ομάδας Ζ έκανε σήμα σε μοτοσικλέτα, η οποία κινείτο στη λεωφόρο Νίκης και δεν έφερε αριθμούς εγγραφής, να σταματήσει.

Ωστόσο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες, οδηγούσε επικίνδυνα, ανεβαίνοντας σε πεζοδρόμια και αλλάζοντας λωρίδες, μέχρι που εισήλθε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι και το Καλό Χωριό της Λάρνακας όπου ο οδηγός της μοτοσικλέτας μπήκε σε αγροτικό δρόμο και ανακόπηκε από μπλόκο της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο.

Μέλη της δύναμης πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό ο οποίος τους επιτέθηκε, και στη συνέχεια στη συνεπιβάτιδά του, η οποία τους εξύβρισε.

Οι δύο αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου.