Στο πλαίσιο των ενεργειών για την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης, διενεργήθηκε χθες το πρωί συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας σε συνεργασία με λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις περιοχές Αστρομερίτη, Περιστερώνα, Ευρύχου, Γαλάτα και Κακοπετριά, εντοπίστηκαν να εργάζονται σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις παράνομα 13 συνολικά πρόσωπα.

Τέσσερα από τα πιο πάνω πρόσωπα διέμεναν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας παράνομα.

Και οι 13 συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό σταθμό, για περαιτέρω εξετάσεις.

Επιπλέον, έξι ακόμη πρόσωπα εντοπίστηκαν να βρίσκονται έξω από υποστατικό και στην παρουσία των μελών της Αστυνομίας, τράπηκαν σε φυγή για να ανακοπούν όμως και να διαπιστωθεί, ότι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να συλληφθούν επίσης.

Λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, διαπίστωσαν παραβάσεις και επέδωσαν στους εργοδότες (θα κατηγορηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο) ειδοποίηση διαπίστωσης παράβασης για αδήλωτη εργασία.

Η Αστυνομία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, θα συνεχίσει τους στοχευμένους ελέγχους με στόχο την πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργοδότησης.