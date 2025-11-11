Συνελήφθη σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, άντρας ηλικίας 46 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού από οικία, αδίκημα που διαπράχθηκε στις 10/11/2025 στην επαρχία Αμμοχώστου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του συλληφθέντα για άλλες 5 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ των μηνών Ιουλίου και Νοεμβρίου, 2025 στην επαρχία Αμμοχώστου.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.