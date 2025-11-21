Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνομία για πάταξη του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συντονισμένη επιχείρηση στη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας στον Άγιο Δομέτιο.

Στην επιχείρηση, συμμετείχαν μέλη του ΤΑΕ, του ΟΠΕ, του Ουλαμού Εκτέλεσης Ενταλμάτων της ΑΔΕ Λευκωσίας, της ΥΚΑΝ, της ΥΑ&Μ, της ΜΜΑΔ, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, επιθεωρήθηκαν ανοικτοί χώροι και υποστατικά της Ιπποδρομιακής Λέσχης και έγινε έλεγχος σε 42 πρόσωπα. Επίσης, εκτελέστηκαν εφτά εντάλματα προστίμου και εισπράχθηκε το συνολικό ποσό των 1.179 ευρώ.

Επιπρόσθετα, εκδόθηκαν από τους λειτουργούς του Υπ. Εργασίας, δύο γραπτές ειδοποιήσεις διαπίστωσης παράβασης πιθανής αδήλωτης εργασίας.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.