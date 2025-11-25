Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση διαδικτυακής απάτης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απόσπαση χρηματικού ποσού ύψους 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία (25/11/2025), 66χρονος, έλαβε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο με εμφανιζόμενο αποστολέα το ΓΕΣΥ.

Στο μήνυμα του ζητήθηκε να καταβάλει μικρό χρηματικό ποσό ως πληρωμή τελών.

Ακολουθώντας τις οδηγίες, καταχώρησε τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας με αποτέλεσμα να του αποσπαστεί το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.