Στο κελί για 8 ημέρες κατέληξε 32χρονος από τη Λεμεσό, μετά από σοβαρές καταγγελίες της πρώην συντρόφου του. Η 46χρονη γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο ύποπτος την παρακολουθούσε συνεχώς, την εκβίαζε, την απειλούσε και της ασκούσε ψυχολογική βία, ενώ δεν δίστασε να τη χτυπήσει ακόμη και με το όχημά του.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε το αίτημα του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την προφυλάκισή του. Σε βάρος του διερευνώνται σοβαρά αδικήματα, όπως πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή, βιαιοπραγία, κοινή επίθεση και άλλα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε προχθές, όταν ο 32χρονος βρέθηκε στο ίδιο κατάστημα όπου είχε μεταβεί η παραπονούμενη. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, άρχισε να της φωνάζει και να την βρίζει, ενώ με απειλητικές διαθέσεις της ζήτησε να του δώσει το κινητό της. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από τους υπαλλήλους του καταστήματος, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία, ενώ ο 32χρονος εγκατέλειψε το σημείο.

Να σημειωθεί ότι στην καταγγελία της η παραπονούμενη ανέφερε και άλλα περιστατικά, μεταξύ των οποίων ένα ακόμη σοβαρό, το οποίο σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή. Εκεί, μετά από λογομαχία, ο ύποπτος φέρεται να τραυμάτισε τη 46χρονη με το όχημά του, προκαλώντας της σωματική βλάβη.

Ο 32χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης με δικαστικό ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του. Ο ίδιος δεν θέλησε να ανακριθεί, αναφέροντας ότι θα λάβει πρώτα τη συμβουλή του δικηγόρου του.