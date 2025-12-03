Στη σύλληψη 50χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού κτηρίου, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 25ης Νοεμβρίου 2025, στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.30π.μ. της 25ης Νοεμβρίου, ξέσπασε φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα, τριώροφης πολυκατοικίας στη Λευκωσία, η οποία επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτήριο, καταστρέφοντας ολοσχερώς τον ισόγειο χώρο και προκαλώντας ζημιές στην τοιχοποιία του πρώτου και του δεύτερου ορόφου. Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στη σκηνή εντοπίστηκε 20χρονος τραυματίας ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα, ενώ από περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 50χρονου. Βάσει της μαρτυρίας εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψής του, δυνάμει του οποίου συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Όσον αφορά στον 20χρονο τραυματία, αυτός συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ως σοβαρή αλλά σταθερή.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.