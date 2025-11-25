Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε διαμέρισμα στο ισόγειο διώροφου κτηρίου στη Λευκωσία.

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε εντός του διαμερίσματος, στον χώρο της κεντρικής εισόδου και υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά τέθηκε κακόβουλα. Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις 05:27 το πρωί σήμερα, οι πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε διώροφη πολυκατοικία στη Λευκωσία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από διαμέρισμα στο ισόγειο του κτηρίου και επεκτάθηκε στα διπλανά διαμερίσματα.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ταυτόχρονα με την κατάσβεση, διενήργησαν έλεγχο σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε ένα πρόσωπο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, το οποίο έφερε εγκαύματα και μεταφέρθηκε εκτός κτηρίου, όπου παραδόθηκε στο πλήρωμα Ασθενοφόρου για μεταφορά του στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Δύο ακόμα πρόσωπα, εντοπίστηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, τα οποία είχαν εισπνεύσει καπνό, αλλά είχαν τις αισθήσεις τους και με τη βοήθεια των μελών της Πυροσβεστικής, μεταφέρθηκαν επίσης εκτός κτηρίου.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ως επίσης και τα εφαπτόμενα δύο διαμερίσματα του ισογείου. Επιπρόσθετα, ζημιές υπέστη ο ηλεκτρικός πίνακας του κτηρίου, ο οποίος βρισκόταν στον προθάλαμο, ως επίσης από τον καπνό και τη θερμότητα επηρεάστηκαν τα διαμερίσματα των δύο ορόφων.