Η Αστυνομία συστήνει εκ νέου προσοχή στο κοινό, αφού συνεχίζεται η απάτη από πρόσωπα που παριστάνουν την Αστυνομία και αποσκοπούν να αποσπάσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Οι δράστες επικοινωνούν με πολίτες τηλεφωνικά, καθώς και με βιντεοκλήσεις, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής επικοινωνίας. Ισχυρίζονται ότι είναι αστυνομικοί και κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων φέρουν δήθεν στολή αστυνομίας και παρουσιάζουν δήθεν αστυνομική ταυτότητα, ώστε να πείσουν τους πολίτες για την αυθεντικότητα των ισχυρισμών τους.

Ισχυριζόμενοι ότι διεξάγουν αστυνομικό έλεγχο, οι δράστες καλούν τους πολίτες να τους αναφέρουν προσωπικά τους στοιχεία, όπως είναι τα στοιχεία διαβατηρίου, δελτίου ταυτότητας ή και άδειας παραμονής τους στη Δημοκρατία, καθώς και στοιχεία τραπεζικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Το κοινό καλείται όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αφού σκοπός των δραστών είναι η απόσπαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ως μέτρα προστασίας, συστήνεται όπως οι πολίτες αποφεύγουν να ανταποκρίνονται στις οδηγίες που λαμβάνουν από τους δράστες της απάτης και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία τους.

Σε περίπτωση όπου πολίτες έχουν εξαπατηθεί και έχουν δηλώσει τραπεζικά δεδομένα τους σε ύποπτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια τέτοιας επικοινωνίας, προτρέπονται όπως ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο διατηρούν λογαριασμό, για αποτροπή κλοπής των χρημάτων τους.

Τέλος, η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτόν τον τρόπο.