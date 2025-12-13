Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται από χθες βράδυ αλλά και σήμερα, η Αστυνομία Κύπρου, με αφορμή τη λεγόμενη «παγκόσμια ημέρα κατά της Αστυνομίας», ημέρα κατά την οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφονται επεισόδια, βανδαλισμοί και συγκρούσεις νεαρών με μέλη της Δύναμης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, στην επαρχία εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την πρόληψη και την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας. Στο πλαίσιο των μέτρων λειτούργησε Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων, με τη συμμετοχή αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εκπροσώπου των Βρετανικών Βάσεων.

Παράλληλα, διατέθηκε αντιοχλαγωγική διμοιρία, ενώ ενισχύθηκαν τα περίπολα της ΑΔΕ με τη συνδρομή της ΜΜΑΔ, με στόχο την άμεση παρέμβαση όπου κρινόταν αναγκαίο.

Κατά τη διάρκεια της ψεσινής νύκτας, σημειώθηκαν τέσσερις μικρές εστίες φωτιάς σε παλέτες και αντικείμενα στις περιοχές Κολόσσι, Έρημη και Κυβίδες, καθώς και στη Μέσα Γειτονιά. Για όλα τα περιστατικά υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τα αστυνομικά περίπολα, ενώ οι φωτιές κατασβέστηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία χωρίς να προκληθούν προβλήματα ή ζημιές.

Επιπλέον, ελέγχθηκαν δεκάδες νεαρά πρόσωπα στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων. Σε μία περίπτωση εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κάνναβης, με την υπόθεση να την αναλαμβάνει η ΥΚΑΝ για περαιτέρω διερεύνηση.