Η Αστυνομία ανταποκρίθηκε χθες βράδυ σε διάφορα περιστατικά, τα οποία καταγράφηκαν σε περιοχές των επαρχιών Λεμεσού, Λευκωσίας και Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων παρατηρήθηκαν παράνομες συναθροίσεις νεαρών ατόμων, πρόκληση κακόβουλων ζημιών, καθώς και ρίψη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, κροτίδων και πετρών εναντίον μελών της Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη συνολικά επτά προσώπων.

Συγκεκριμένα, στην επαρχία Λεμεσού συνελήφθησαν τέσσερα ανήλικα πρόσωπα και ένας 18χρονος, ενώ στην επαρχία Λάρνακας συνελήφθησαν δύο ενήλικες.

Τα αδικήματα που διερευνώνται σε σχέση με τους ανήλικους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, οχλαγωγία, διασάλευση της ειρήνης, πρόκληση κακόβουλης ζημιάς, κατοχή επιθετικών οργάνων και εξύβριση αστυνομικού.

Όσον αφορά τους δύο ενήλικες, εναντίον τους διερευνάται υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περιστατικά πρόκλησης φωτιάς σε κάδους απορριμμάτων, ελαστικά, κιόσκι και ξηρή βλάστηση, καθώς και κακόβουλες ζημιές.

Επιπλέον, ζημιές υπέστησαν τρία υπηρεσιακά οχήματα της Αστυνομίας από πετροβολισμούς.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.

69 πυρκαγιές από νεαρά άτομα κατέσβησε η Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 98 περιστατικά, 83 πυρκαγιές και 15 ειδικές εξυπηρετήσεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου Ανδρέα Κεττή, «από επεισόδια πυρκαγιών τις οποίες προκαλούσαν νεαρά άτομα μετά τις 19:00 είχαμε σύνολο 69. Αφορούσαν πυρκαγιές σε σκυβαλοδοχεία, ελαστικά οχημάτων, άχρηστα υλικά, δέντρα σε πεζοδρόμια, διάφορα αντικείμενα, σε κιόσκι στο πάρκο στο Τσέρι, δίκυκλο μέσα σε άχρηστα υλικά στην Δρομολαξιά, δίκυκλο μέσα σε στοίβα από ελαστικά στο Καλό Χωριό Λάρνακας».

Αριθμητικά ως πιο κάτω ανά Επαρχία εκδήλωσης:

Πυρ. Σταθμοί Λευκωσίας: 40

Πυρ. Σταθμοί Λεμεσού: 17

Πυρ. Σταθμοί Λάρνακας: 12

ΣΥΝΟΛΟ: 69