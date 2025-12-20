Προληπτικές επιχειρήσεις παγκύπρια για καταπολέμηση της εγκληματικότητας και πρόληψη των οδικών συγκρούσεων έχει θέσει σε εφαρμογή η Αστυνομία Κύπρου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το βράδυ της Παρασκευής διενεργήθηκαν συνολικά 657 έλεγχοι σε οδηγούς και επιβάτες οχημάτων από τους οποίους προέκυψαν 206 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών έλεγχων, διενεργήθηκαν 174 έλεγχοι αλκοτέστ από τους οποίους 58 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί και καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τρείς οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ.

Προέκυψαν επίσης, εννέα συλλήψεις για αδικήματα που αφορούν στην παράνομη κατοχή περιουσίας, μαχαιροφορίας και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου, παράνομης κατοχής άδειων στρατιωτικών γεμιστήρων, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέθη και ανησυχία, καθώς επίσης και για εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν συνολικά 10 οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο σχέδιο πάταξης της εγκληματικότητας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες.