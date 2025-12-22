Ο Μαρίνος Κωνσταντίνου, 15 ετών, απουσιάζει από τον τόπο διαμονής του στην επαρχία Λευκωσίας, από την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, 2025.

Ο 15χρονος περιγράφεται ως ψηλός, λεπτής σωματικής διάπλασης, με κοντά μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρο φούτερ.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.