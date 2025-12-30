Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες της Αστυνομίας για ρίψη πυροβολισμών στο σπίτι προσώπου που σχετίζεται με το περιβάλλον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία αν και οι πυροβολισμοί φαίνεται να ρίχθηκαν στις 4:30 τα ξημερώματα, άγνωστο για ποιον λόγο, δεν έγινε καταγγελία ενώπιον της.

Η Αστυνομία έλαβε την πληροφορία στις 5:30 το απόγευμα της Τρίτης και ανέφερε πως άγνωστοι έριξαν πυροβολισμούς σε σπίτι στο Παραλίμνι, που σχετίζεται με πρόσωπο του περιβάλλοντος του επιχειρηματία, ο οποίος έγινε στόχος εγκληματικών ενεργειών άλλες δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν.

Επί τόπου έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου που διαπίστωσαν πως οι πυροβολισμοί που έπεσαν έπληξαν τον εξωτερικό τοίχο της πρόσοψης της οικίας. Η σκηνή αποκλείστηκε και οι έρευνες θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας από το ΤΑΕ Αμμοχώστου και την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Σημειώνεται πως το περασμένο καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 26 Ιουλίου σε πολυσύχναστο υποστατικό που σχετίζεται με τον επιχειρηματία στην Αγία Νάπα εντοπίστηκε αμυντική χειροβομβίδα με αποτέλεσμα να εκκενωθεί. Στις 17 Αυγούστου, εξάλλου, άγνωστοι προειδοποίησαν και πάλι για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στον χώρο, ο οποίος εκκενώθηκε και έγιναν έρευνες χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε. Τα κίνητρα των δραστών, που δεν εντοπίστηκαν, εκτιμήθηκε τότε πως είχαν σχέση με οικονομικές διαφορές.