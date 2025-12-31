Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Χριστιάνα Κυριακίδου, 47 ετών, η οποία απουσιάζει από τις 31/12/2025, από την οικία της στη Λεμεσό.

Η 47χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.68 μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με μακριά σγουρά καστανά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε αθλητικές φόρμες χρώματος ροζ. Διακινείται με αυτοκίνητο μάρκας FORD FIESTA γκρίζου χρώματος, με αριθμούς εγγραφής LAM 706.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο τηλεφωνικό αριθμό 1460.