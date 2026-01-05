Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη τριών προσώπων σε παγκύπρια βάση.

Ένα πρόσωπο συνελήφθη για πρόκληση οδικής σύγκρουσης, κατοχής ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών ουσιών, ενώ άλλα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για τα αδικήματα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας και εντάλματα προστίμου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν πέντε αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 650 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 197 τροχαίες καταγγελίες. Από αυτές, οι 65 αφορούσαν αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ άλλες 30 για παραβίαση σήματος τροχαίας.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.