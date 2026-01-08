Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εφτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, ως εξής:

Σύλληψη ενός προσώπου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Σύλληψη ενός προσώπου για κατοχή επιθετικού οργάνου.

Σύλληψη ενός προσώπου για υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας και ναρκωτικών.

Σύλληψη ενός προσώπου για υπόθεση κλοπής.

Σύλληψη ενός προσώπου για μη παρουσίαση ενώπιον Δικαστηρίου.

Σύλληψη ενός προσώπου για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Σύλληψη ενός προσώπου για υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 371 οχήματα και ελέγχθηκαν 214 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 21 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 133 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Ο συνολικός αριθμός ελέγχων αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων ανήλθε στους 209. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.