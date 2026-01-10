Στο επίκεντρο εγκληματικών ενεργειών παραμένει η Λεμεσός, με την Αστυνομία σε συναγερμό μετά από σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο καιρό. Η χθεσινή εγκληματική ενέργεια είχε ως στόχο την οικία 39χρονου Ρώσου, προκαλώντας έντονους προβληματισμούς για τα πιθανά κίνητρα. Οι Αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των επιθέσεων, εξετάζοντας το ενδεχόμενο τα κίνητρα να σχετίζονται με ζητήματα προστασίας ή εκβιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο δράστης επέβαινε σε μοτοσικλέτα, ενώ από τη σκηνή παραλήφθηκαν για μελέτη κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στις έρευνες. Ο 39χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας κλήθηκε να καταθέσει στο ΤΑΕ Λεμεσού, δηλώνοντας ότι δεν υποψιάζεται κανέναν και ότι δεν είχε προσωπικές διαφορές με οποιονδήποτε.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:50 τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, όταν ρίφθηκε κροτίδα μαζί με εμπρηστικό αντικείμενο σε ανοιχτό χώρο δίπλα στην κατοικία του 39χρονου, όπου διαμένει με τη σύζυγό του.

Το ΤΑΕ Λεμεσού εξετάζει το ενδεχόμενο οι πρόσφατες επιθέσεις να συνδέονται, καθώς εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου, γραφεία εταιρείας που παρέχει δάνεια για αγορά αυτοκινήτων έγιναν στόχος βομβιστικής ενέργειας. Ο δράστης τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό (χάρτινη κροτίδα με εύφλεκτη ύλη) στη βάση της γυάλινης πρόσοψης του κτηρίου και απομακρύνθηκε πεζός από τη σκηνή.

Επιπλέον, στις αρχές του χρόνου, άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον ξενοδοχειακού συγκροτήματος ξένων συμφερόντων στην περιοχή της Αγίας Ζώνης. Οι δράστες, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, άνοιξαν επανειλημμένα πυρ, προκαλώντας αναστάτωση.

Τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν καταγραφεί τρεις ακόμα παρόμοιες επιθέσεις με στόχο κυρίως ξένους επιχειρηματίες, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ τους και θεωρούν πιθανό τα κίνητρα να σχετίζονται με προστασία ή εκβιασμό.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025 σημειώθηκε εμπρησμός σε κάβα στη Γερμασόγεια, ιδιοκτησίας γνωστού Ρώσου επιχειρηματία και στενού συνεργάτη του Σταύρου Δημοσθένους. Προηγήθηκε άλλη ενέργεια εις βάρος του στις 26 Οκτωβρίου, όταν καταστράφηκαν τέσσερα πολυτελή οχήματά του, αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Ένα ακόμη εμπρηστικό χτύπημα σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025, όταν προειδοποιητικό μήνυμα στάλθηκε σε Ρώσο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη πλυντηρίου αυτοκινήτων στη Λεμεσό. Τρία πολυτελή οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ βρίσκονταν σε περιφραγμένο χώρο. Πρόκειται και πάλι για Ρώσο επιχειρηματία, στενό φίλο 40χρονου ομοεθνή του.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι δράστες δεν φαίνεται να πτοούνται και συνεχίζουν τις επιθέσεις, πιθανότατα με σκοπό να ασκήσουν πίεση στους επιχειρηματίες ή να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.