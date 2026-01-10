Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν δύο πρόσωπα, στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης για υποθέσεις διάρρηξης κτηρίου και κλοπής αντίστοιχα. Στην επαρχία Πάφου, συνελήφθη ένα πρόσωπο, σχετικά με υπόθεση πρόκλησης ανησυχίας. Συνελήφθησαν επίσης άλλα δύο πρόσωπα για το αυτόφωρο αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 730 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 910 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών. Κατά τους ελέγχους στα υποστατικά προέκυψαν συνολικά έξι καταγγελίες για παραβάσεις σχετικά με τις άδειες λειτουργίας τους.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 216 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 38 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ τέσσερις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε νάρκοτεστ. Ο συνολικός αριθμός ελέγχων αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων ξεπέρασαν τους 580. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.