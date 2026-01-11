Υπό κράτηση βάσει δικαστικού διατάγματος διάρκειας οκτώ ημερών, το οποίο εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, τέθηκαν δύο πρόσωπα ηλικίας 32 και 31 ετών, που συνελήφθησαν από μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού, από περίπτερο στην επαρχία Λευκωσίας. Μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας είχαν αρχικά εντοπίσει τους δύο υπόπτους να οδηγούν κλοπιμαία αυτοκίνητα και προχώρησαν στη σύλληψη τους.

Την περασμένη Παρασκευή 09 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες ενέργειες, τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας εντόπισαν αυτοκίνητο που κλάπηκε στις 18-19 Δεκεμβρίου, να οδηγείται σε περιοχή στη Λευκωσία και αφού ανέκοψαν το όχημα, προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου οδηγού του, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Μετά από νέες συντονισμένες έρευνες χθες Σάββατο, τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας εντόπισαν αυτοκίνητο το οποίο κλάπηκε στις 20-21 Δεκεμβρίου, να οδηγείται σε περιοχή στη Λευκωσία, με οδηγό 31χρονο και συνοδηγό 23χρονη και το ανέκοψαν για έλεγχο. Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου οδηγού, επίσης για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, ενώ αφού στο όχημα εντόπισαν διαρρηκτικά εργαλεία και μικρή ποσότητα κάνναβης, προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου και για τα αυτόφωρα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών και της κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Για την κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων συνελήφθη και η 23χρονη, η οποία στη συνέχεια χθες κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερη, για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Oι 32χρονος και 31χρονος συνελήφθησαν και με δικαστικά εντάλματα σύλληψης, που εκδόθηκαν μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού, που διαπράχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου, σε περίπτερο στην επαρχία Λευκωσίας.

Το πρωί της Κυριακής, οι 32χρονος και 31χρονος οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης τους, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης κλοπής των χρημάτων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου Νήσου, που επίσης διερευνά τις υποθέσεις κλοπής των δύο αυτοκινήτων.