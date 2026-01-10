Στη σύλληψη 32χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου, στην επαρχία Λευκωσίας.

Η κλοπή του οχήματος είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία, από τον ιδιοκτήτη του, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι το εν λόγω όχημα, οδηγείτο από συγκεκριμένο πρόσωπο.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας εντόπισαν χθες, το συγκεκριμένο όχημα, να κινείται σε δρόμο της Λευκωσίας. Αφού το όχημα ανακόπηκε για έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν ο 32χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Ακολούθως ο 32χρονος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωριού διερευνά την υπόθεση.