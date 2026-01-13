Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη επτά προσώπων σε παγκύπρια βάση.

Στην επαρχία Πάφου τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά την ευημερία των ζώων, ενώ ακόμη ένα πρόσωπο συνελήφθη για το αδίκημα της κλοπής από κατοικία.

Στην επαρχία Λεμεσού συνελήφθησαν ακόμη δύο πρόσωπα για αδικήματα που αφορούν:

Επίθεση εναντίον αστυνομικού, αντίσταση σε νόμιμη σύλληψη, δημόσια εξύβριση και πρόκληση ανησυχίας.

Κατοχής επιθετικού οργάνου και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 370 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν άνω των 70 τροχαίων καταγγελιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 4 αυτοκίνητα ενώ από τους ελέγχους εντοπίστηκε και μια κλοπιμαία μοτοσικλέτα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.