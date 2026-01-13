Στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών και μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ, συνελήφθη σήμερα 68χρονος κάτοικος της επαρχίας Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση.

Της σύλληψης του, προηγήθηκε έρευνα στην οικία του δυνάμει δικαστικού εντάλματος, όπου εντοπίστηκαν 993 φύλλα χαρτιού Α4, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν εμποτισμένα με ελεγχόμενα φάρμακα (ναρκωτικές ουσίες).

Εναντίον του συλληφθέντα διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου από άλλο πρόσωπο, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.