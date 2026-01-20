Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά εννέα πρόσωπα για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα στην επαρχία Λευκωσίας, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ένα για παράνομη παραμονή και ένα για εντάλματα προστίμου. Στη Λεμεσό συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για υποθέσεις βίας στην οικογένεια, ενώ στην Πάφο συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για υπόθεση επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, ένα πρόσωπο για παράνομη παραμονή, ένα πρόσωπο για παράνομη απασχόληση και ένα πρόσωπο για κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 220 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 290 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 20 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 92 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Συνολικά έγιναν 80 ελέγχοι αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων, από του οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.