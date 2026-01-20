Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει η Αστυνομία, σε σχέση με νέα μορφή διαδικτυακής απάτης, που σχετίζεται με αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας θεώρησης εισόδου – Visitors International Stay Admission, σε χώρες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα [20/01] στην Αστυνομία, από πολίτη που προσπάθησε να εξασφαλίσει άδεια θεώρησης εισόδου Ηνωμένου Βασιλείου, έχει εντοπιστεί πλαστή ιστοσελίδα, η οποία ομοιάζει με την επίσημη διαδικτυακή σελίδα του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της οποίας γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας εισόδου στη χώρα.

Μέσω της ψεύτικης ιστοσελίδας, οι αιτητές προχωρούν στη διαδικασία για έκδοση άδειας εισόδου, καταχωρώντας προσωπικά στοιχεία τους, καθώς επίσης και τραπεζικά δεδομένα τους.

Με τη χρήση των στοιχείων αυτών, οι δράστες της απάτης επιτυγχάνουν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αιτητών.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι πάντοτε προσεκτικό στις συναλλαγές του. Προτρέπονται οι πολίτες όπως, προτού προχωρήσουν στην οποιαδήποτε καταχώρηση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων τους, να επαληθεύουν την ταυτότητα ή ιδιότητα των ατόμων ή οργανισμών με τους οποίους έρχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία ή συναλλαγή, επικοινωνώντας μέσω των επίσημων, γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας τους.