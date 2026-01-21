Ανυποχώρητες και οι δυο πλευρές σε ό,τι αφορά το θέμα του νέου ωραρίου 1.000 και πλέον αστυνομικών.

Αυτό κατέστη σαφές στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης απλώς καταγράφηκε για μια ακόμη φορά το χάσμα μεταξύ του αρχηγού Αστυνομίας και των συνδικαλιστών της Αστυνομίας.

Ο επικεφαλής της Δύναμης, Θεμιστός Αρναούτης, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του είναι στη βάση συμφωνηθέντων του 2019 που επικυρώθηκαν με ψήφιση κανονισμών από την ίδια τη Βουλή.

Ούτε ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί την εισήγηση που του έγινε από μέρους βουλευτών όπως ανασταλεί η απόφασή του προσωρινά, μέχρι να γίνει η προγραμματισμένη για τις 27 του μηνός σύσκεψη της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού Αστυνομίας, που θα κληθεί να εξετάσει το ζήτημα.

Ο κ. Αρναούτης, άλλωστε, διατύπωσε αρκετές φορές τη θέση πως απλώς εφάρμοσε το Νόμο δηλώνοντας, ταυτόχρονα, ότι θα πρέπει να ρωτηθούν οι δυο προηγούμενοι αρχηγοί Αστυνομίας γιατί δεν είχαν μεριμνήσει ώστε να γίνει η εξομοίωση του θεσμοθετημένου από το 2019 θέμα ωραρίου.

Απέρριψε, ακόμη, τη θέση πως δεν υπήρξε διαβούλευση, καθώς αναφέρθηκε σε επαφές που έγιναν με τις δυο συντεχνίες των αστυνομικών, αλλά και σε καθημερινή επαφή του με τα απλά μέλη της Δύναμης. Ανέφερε εμμέσως πως τα δυο συνδικαλιστικά σώματα των αστυνομικών δεν συμμετείχαν μαζί σε σύσκεψη για να συζητήσει μαζί τους. Βάσει των έμμεσων αναφορών του ο ΣΑΚ δεν επιθυμούσε να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την «ΙΣΟΤΗΤΑ».

Από την πλευρά των συνδικαλιστών, ο πρόεδρος του ΣΑΚ, Άγγελος Νικολάου, είπε πως ο σύνδεσμός του απέστειλε επιστολή στον αρχηγό Αστυνομίας στις 11/12/2025, αλλά ο τελευταίος δεν ανταποκρίθηκε. Ανέφερε, ακόμη, ότι «η ηγεσία επέλεξε το δρόμο να αποφασίζω χωρίς διάλογο», προσθέτοντας πως επεδείχθη «έλλειψη σεβασμού» στους αστυνομικούς. Μίλησε για 384 οργανικές θέσεις αστυνομικών που πρέπει να γίνουν.

Όσο για τον πρόεδρο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκο Λοϊζίδη, είπε πως με το νέο ωράριο δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά τις εργατοώρες των αστυνομικών (βλ. η θέση του αρχηγού είναι ότι από 2.190 ώρες ετησίως μειώνονται σε 2.085). Σε άλλο σημείο διατύπωσε τη θέση πως αν υπάρχει διάθεση από τον αρχηγό Αστυνομίας για διαβουλεύσεις σε σχέση με το νέο ωράριο, τότε η «ΙΣΟΤΗΤΑ» θα εξετάσει αμέσως το ενδεχόμενο απόσυρσης της προσφυγής που κατέθεσε στο Διοικητικό Δικαστήριο σε βάρος της σχετικής απόφασης του κ. Αρναούτη.

Στιγμή έντασης καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Νίκου Λοϊζίδη. Αφορμή ο χαρακτηρισμός «μπακαλίσιμος» που επιστράτευσε ο τελευταίος, αναφερόμενος στην επίμαχη απόφαση του κ. Αρναούτη. Ο αρχηγός αντέδρασε ζητώντας από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, Νίκο Τορναρίτη, να καλέσει τον κ. Λοϊζίδη να αποσύρει. Ο συνδικαλιστής επιστράτευσε τότε τον χαρακτηρισμό που παραπέμπει σε «ερασιτεχνισμό». Υπήρξε νέα αντίδραση από τον αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη, ο οποίος ξέσπασε, αναφέροντας μεγαλοφώνως: «Απαιτώ σεβασμό από όλους. Έχει 15 μέρες που με χλευάζουν. Ανέχθηκα αρκετά πράματα. Εγώ δεν είπα ψέματα για κανέναν. Και είπα αλήθειες. Αυτά τα σχόλια και ειδικά στη Βουλή να αποφεύγονται».