Καταχωρίστηκε, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας υπόθεση σε βάρος των δύο γνωστών επιχειρηματιών, 47 και 43 χρόνων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για το πρωτοφανές περιστατικό της συμπλοκής και της ρίψης πυροβολισμών το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, που συνέβη 100 μέτρα μακριά από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, αφού φέρονται να είχαν συναντήσεις με τον παραπονούμενο της υπόθεσης της 17ης Ιανουαρίου, προκειμένου να τον πείσουν να αλλάξει την κατάθεσή του. Επιπρόσθετα, ο 47χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για παράνομη κατοχή περιουσίας, αφού στα γραφεία της εταιρείας του εντοπίστηκαν €103.915 και 42 επιταγές αξίας €560.000 για τα οποία, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, υπάρχει εύλογη υποψία πως είναι κλοπιμαία. Οι δύο επιχειρηματίες απάντησαν πως δεν παραδέχονται ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και η υπόθεση ορίστηκε για τις 11 Μαρτίου 2026.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν υπό όρους ελεύθεροι. Οι όροι που αποφασίστηκαν είναι να καταβάλουν έκαστος από €80.000 μετρητά και να παραδώσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Επιπρόσθετα δύο φορές την εβδομάδα θα παρουσιάζονται σε αστυνομικό σταθμό, ενώ τα ονόματα τους θα τοποθετηθούν στο στοπ λιστ.

Οι δύο φέρονται να συναντήθηκαν σε διαφορετικές περιπτώσεις στις 21 Ιανουαρίου, μαζί με τον παραπονούμενο. Η πρώτη συνάντηση, σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί στο αίτημα προσωποκράτησης της Αστυνομίας, έγινε σε ξενοδοχείο της Λάρνακας το πρωί της περασμένης Τετάρτης. Η συνάντηση περιήλθε στην αντίληψη της Αστυνομίας που κάλεσε για κατάθεση τον παραπονούμενο. Ο ίδιος φέρεται ν’ ανέφερε πως οι δύο επιχειρηματίες τον διαβεβαίωσαν πως δεν είχαν σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών. Είπε ακόμη, προφορικά, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, πως ο 47χρονος του πρότεινε να γίνει συνεργάτης του και πως γνώριζε τον 43χρονο αφού μετά από εγκληματική ενέργεια σε βάρος του επιχειρηματία, εργάστηκε ως φρουρός ασφαλείας στο σπίτι του. Σημειώνεται πως η εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο και αφορά σε απόπειρα φόνου σε βάρος άλλου φρουρού ασφαλείας και τον εμπρησμό αυτοκινήτων εταιρείας που διαθέτει ο 43χρονος επιχειρηματίας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο παραπονούμενος έσπευσε ξανά στο ΤΑΕ Λάρνακας και ήθελε να παραδώσει δακτυλογραφημένη συμπληρωματική κατάθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτι που τελικά δεν έπραξε. Σε αυτή την κατάθεση φέρεται να αναφερόταν πως τα χρήματα για την προστασία του υποστατικού του (ισχυρίστηκε πως του ζητήθηκαν €7.000 και έπειτα €1000 μηνιαίως) του τα ζήτησε αλλοδαπός, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην πορεία φέρεται να άλλαξε γνώμη και να είπε προφορικά πως δεν γνωρίζει τον εν λόγω αλλοδαπό. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο ΤΑΕ Λάρνακας με στόχο να παραδώσει ξανά τη συμπληρωματική κατάθεση κάτι που τελικά δεν έπραξε. Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στο αίτημα προσωποκράτησης, ο παραπονούμενος ήταν φοβισμένος.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο επιχειρηματιών την περασμένη Πέμπτη. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην εταιρεία του 47χρονου. εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια το χρηματικό ποσό των €103.915, 42 επιταγές καθώς και το κινητό τηλέφωνο. Ο ίδιος ο επιχειρηματίας φέρεται να ανέφερε πως πρόκειται για εισπράξεις από τις επιχειρήσεις του.