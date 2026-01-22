Ραγδαίες εξελίξεις έφεραν οι έρευνες της Αστυνομίας Λάρνακας σε σχέση με το πρωτοφανές επεισόδιο συμπλοκών και ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της πόλης το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, λίγα μέτρα μακριά από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews η Αστυνομία Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Οι έρευνες επεκτάθηκαν στην οικία του στην επαρχία Λάρνακας. Η ενημέρωση από την Αστυνομία αναφέρει πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 10 πρόσωπα.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως κάποια από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, με τον κύκλο των συλλήψεων να μην αποκλείεται να μεγαλώσει περαιτέρω, με δεδομένο πως η επιχείρηση της αστυνομίας αναμένεται να είναι πολύωρη.

Σημειώνεται πως δεν αφορούν όλες οι συλλήψεις το επεισόδιο της ρίψης πυροβολισμών του περασμένου Σαββάτου. Οι περισσότερες εξ αυτών, όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας έχουν σχέση με ενδεχόμενη διάπραξη άλλων αδικημάτων που αποδίδονται στο οργανωμένο έγκλημα και δεν σχετίζονται με την υπόθεση του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση 6 άτομα, πέντε αλλοδαποί και ένας 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της ομάδας. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον παραπονούμενο της υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών, του είχαν ζητηθεί 7.000 ευρώ και έπειτα 1.000 ευρώ μηνιαίως για παροχή προστασίας.

Περισσότερα σε λίγο…