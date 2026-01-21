Ασφυκτικός είναι πλέον ο κλοιός γύρω από την ηγεσία της Αστυνομίας που δέχεται πυρά από παντού, ακόμα κι εκ των έσω, για την ατολμία λήψης δραστικών μέτρων, που θα βάλουν φραγμό στην ανεξέλεγκτη δράση του οργανωμένου εγκλήματος. Το τρομακτικό επεισόδιο ρίψης πυροβολισμών στη Λάρνακα, που συνέβη μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης και έθεσε σε κίνδυνο αθώους πολίτες, αποδείχθηκε πως δεν ήταν κάτι μεμονωμένο. Κι αυτό επειδή δεν σταματούν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες για τον πόλεμο δύο αντιμαχόμενων φατριών, που τρομοκρατούν επιχειρηματίες, μέσω απειλών και ξυλοδαρμών, προκειμένου να κερδίσουν τον έλεγχο της νύκτας, αλλά και της… μέρας, μέσω παροχής προστασίας.

Αυτός ο πόλεμος μαίνεται εδώ και πολλούς μήνες και δεν είναι άσχετες μ’ αυτόν εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Ο «Φ» μέσω πρωτοσέλιδου δημοσιεύματος του στις 20 Αυγούστου 2025 με τίτλο «Ξύπνησε ο υπόκοσμος στη Λάρνακα», έγραφε πως έπειτα από αρκετά χρόνια η Λάρνακα βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο του οργανωμένου εγκλήματος παραθέτοντας τις εγκληματικές ενέργειες που διαρπάχθηκαν από τις 14 Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου (τρεις απόπειρες φόνου, πυροβολισμοί σε όχημα και εμπρησμός αυτοκινήτου). Είναι γεγονός πως η Αστυνομία Λάρνακας προχώρησε σε τουλάχιστον επτά συλλήψεις για κάποιες από αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, ωστόσο οι πλείστες είναι ορφανές από ηθικούς αυτουργούς.

Την ίδια περίοδο τοποθετείται και η έναρξη της δράσης εγκληματικών δικτύων, που λειτουργούν ως ομάδες κρούσης του οργανωμένου εγκλήματος, ώστε ν’ αλλάξει χέρια η παροχή προστασίας, μιας παράνομης δραστηριότητας που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια (σε όλες τις πόλεις) και ουδείς τόλμησε να αγγίξει. Η διαφορά στη Λάρνακα, αυτή τη φορά, είναι πως η μάχη των αντιμαχόμενων φατριών έχει βγει εκτός ελέγχου και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Τη Δευτέρα το philenews έφερε στο φως μια αποκαλυπτική μαρτυρία που καταδεικνύει τον τρόπο που εγκληματική ομάδα, πριν από περίπου δύο μήνες, άρχισε να προσεγγίζει ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης και ν’ απαιτεί χρήματα ακόμη κι από περίπτερα και σουβλατζίδικα για παροχή προστασίας. «Ήταν πολύ προκλητικοί και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούσαν και προβλήματα στην κυκλοφορία με τα αυτοκίνητά τους. Εμάς μας αναφέρθηκε πως ενημερώθηκε και η Αστυνομία», σημείωνε η πηγή που μας μίλησε, η οποία, για ευνόητους λόγους, θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Χθες ο «Φ» έλαβε και άλλη καταγγελία πως πριν από λίγο καιρό εγκληματική ομάδα απέκοψε με αυτοκίνητα την κυκλοφορία σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Λάρνακας, προκειμένου να εκφοβίσει τους ιδιοκτήτες γνωστού χώρου εστίασης και να ζητήσει προστασία. Όλα αυτά σε κοινή θέα και σε γνώση όχι μόνο των θυμάτων επιχειρηματιών, αλλά και μεγάλης μερίδας των κατοίκων της Λάρνακας, πολλοί εκ των οποίων διερωτώνται με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «τι κάνει η Αστυνομία».

Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο η ηγεσία της Αστυνομίας δεν έδωσε εδώ και μήνες οδηγίες για τη λήψη δραστικών μέτρων. Εκτός κι εάν η απάντηση είναι πως δεν γνώριζε, γεγονός ακόμα πιο προβληματικό.

Στο δικαστήριο, πάντως, κατατέθηκε κατά το διάταγμα κράτησης του 48χρονου, που φέρεται ως ο επικεφαλής εγκληματικού δικτύου που ζητά προστασία, πως η Αστυνομία ενημερώθηκε μόλις στις 16 Ιανουαρίου 2026 πως ο 48χρονος μαζί με 15 άτομα μετέβηκαν σε κέντρο διασκέδασης στη Λάρνακα και ενημέρωσαν τους φρουρούς ασφαλείας πως αναλαμβάνουν την προστασία του. Την επόμενη ημέρα η ίδια ομάδα φέρεται να μετέβη και σε άλλο νυκτερινό κέντρο.

«Έπρεπε να ντρεπόμαστε…»

Αίσθηση προκαλούν και οι χθεσινές καταγγελίες του προέδρου του Κλάδου Αστυνομίας της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκου Λοϊζίδη, που ζήτησε την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού όπως υποστήριξε, παρά τη χαρτογράφηση του οργανωμένου εγκλήματος, δεν υπάρχει πλάνο για αντιμετώπισή του.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα, υπέδειξε πως υπάρχουν πολλά περιστατικά αντίστοιχα με αυτό του περασμένου Σαββάτου στη Λάρνακα, που κρατούνται, ωστόσο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Αυτό έγινε επειδή υπήρχε βίντεο. Ξέρετε πόσα ποτούτα έγιναν τους τελευταίους 12 μήνες και έμειναν κρυφά; Να μεν τα μάθουν οι δημοσιογράφοι, να μην δείξουμε την αδυναμία μας ως Αστυνομία, επειδή κάποιοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να βγουν μπροστά και να τραβήσουν και τους αστυνομικούς τους μαζί».

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε στο και πέντε. Το οργανωμένο έγκλημα δουλεύκει πάνω μας, αντί να δουλεύκουμε πάνω του. Προσέχουμε συναδέλφους την νύκτα για να μεν μας τους παίξουν. Εκτυπήσαν μας συνάδελφο πριν ένα μήνα και έμεινε κρυφό. Δεν είναι το θέμα να τα ξέρω και να τα χαρτογραφώ και να βγαίνω με φανφάρες πως θα βγάλω άρβυλα στους δρόμους. Έχεις πλάνο; Ποιο είναι αυτό; Μετακίνησες από τη μία επαρχία στην άλλη τη νύκτα μυστικές υπηρεσίες για να μην ξέρει το οργανωμένο έγκλημα ποιος θα έρθει;»

Σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του philenews για την Ορόκλινη, υποστήριξε πως κάποιοι γνοιάζονται για την προστασία εκατομμυριούχων. «Όταν θα έρθει η ώρα θα πούμε πολλά. Έπρεπε να ντρεπόμαστε σήμερα να λέμε ότι “ξέρετε το οργανωμένο το έχουμε χαρτογραφημένο, αλλά από την άλλη δεν προλαβαίνουμε τα γεγονότα”. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ή είσαι διεφθαρμένος ή κοιμάσαι όρθιος. Αυτή τη στιγμή χάνουμε με 5-0 από τον υπόκοσμo».

Στο δικαστήριο οι πέντε, άφαντοι άλλοι τρεις

To Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας έθεσε χθες υπό οκταήμερη κράτηση τα πέντε πρόσωπα από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, που συνελήφθησαν σε σχέση με την πρωτοφανή υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας. Το ΤΑΕ Λάρνακας έλαβε πληροφορίες που φέρουν τους πέντε υπόπτους να εμπλέκονται στο επεισόδιο, με τους τέσσερις εξ αυτούς να παραδέχονται πως βρίσκονταν στη σκηνή και ένα να υποστηρίζει πως έχει άλλοθι.

Ο συνήγορος δύο εκ των υπόπτων, Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου, έφερε ένσταση σε αίτημα οκταήμερης προσωποκράτησης τους, υποδεικνύοντας πως βρίσκονταν τυχαία στην περιοχή και διερωτήθηκε για ποιο λόγο δεν συνελήφθησαν αυτοί που φαίνονται σε βίντεο να κτυπούν με τσεκούρι και λοστούς άλλα πρόσωπα, καθώς και οχήματα. Ο ανακριτής της υπόθεσης, Αθανάσιος Χαραλάμπους, απάντησε πως αξιολογούνται κλειστά κυκλώματα και όσοι φαίνονται να διαπράττουν αδικήματα θ’ ανακριθούν από την Αστυνομία. Σημειώνεται πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο αδέλφια, ενώ για την υπόθεση καταζητείται και ο αδελφός τους. Συνεχίζουν, εξάλλου, να καταζητούνται άλλοι δύο αλλοδαποί. Υπό οκταήμερη κράτηση τελεί και ο 48χρονος, με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αφού δέχθηκε κτυπήματα στο κεφάλι.

Στο διάταγμα προσωποκράτησης που κατατέθηκε στο δικαστήριο επαναλαμβάνεται πως πριν από δύο εβδομάδες η φερόμενη εγκληματική ομάδα, είχε ζητήσει αρχικά €7.000 για προστασία και έπειτα €1.000 μηνιαίως. Ακολούθησαν τα γνωστά επεισόδια του Σαββάτου, που καταγράφηκαν και σε βίντεο που κυκλοφόρησε και δείχνουν πρόσωπα με τσεκούρι και λοστούς να κτυπούν άλλα πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα έπεσαν και δύο πυροβολισμοί έξω από ταχυφαγείο.