Έπειτα από μακρά διαδικασία το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας έθεσε υπό οκταήμερη κράτηση 5 πρόσωπα από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες σε σχέση με τη πρωτοφανή υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Λάρνακας.

Το ΤΑΕ Λάρνακας έλαβε πληροφορίες που φέρουν τους πέντε υπόπτους να εμπλέκονται στο επεισόδιο, με τους τέσσερις εξ αυτούς να παραδέχονται πως βρίσκονταν στη σκηνή και ένα να υποστηρίζει πως έχει άλλοθι. Ο Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου, συνήγορος δύο εκ των υπόπτων που τοποθετούνται στη σκηνή, έφερε ένσταση στο αίτημα οκταήμερης προσωποκράτησης τους, υποδεικνύοντας πως βρίσκονταν τυχαία στην περιοχή και διερωτήθηκε για ποιο λόγο δεν συνελήφθησαν αυτοί που φαίνονται σε βίντεο να κτυπούν με τσεκούρι και λοστούς άλλα πρόσωπα, καθώς και οχήματα.

Ο ανακριτής της υπόθεσης, Αθανάσιος Χαραλάμπους, απάντησε πως οι εξετάσεις είναι στο αρχικό στάδιο και πως αξιολογούνται κλειστά κυκλώματα και όσοι φαίνονται να διαπράττουν αδικήματα θα ανακριθούν από την Αστυνομία.

Ένστασή στην κράτησή του έφερε ο ένας εκ των υπόπτων, που έφτασε στο δικαστήριο με πατερίτσες και υποστήριξε πως δεν βρισκόταν στη σκηνή. Η Αστυνομία κατέχει μαρτυρία, πάντως πως πρόσωπο κτύπησε με πατερίτσες τον ένα παραπονούμενο, από τον οποίο ζητήθηκαν λεφτά για προστασία. Σημειώνεται πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο αδέλφια, ενώ για την υπόθεση καταζητείται και ο αδελφός τους. Συνεχίζουν, εξάλλου, να καταζητούνται άλλοι 2 αλλοδαποί.

Υπό οκταήμερη κράτηση τελεί και 48χρονος, με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αφού φέρει κτυπήματα στο κεφάλι και το χέρι. Εναντίον των υπόπτων διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Στο διάταγμα προσωποκράτησης που κατατέθηκε στο δικαστήριο επαναλαμβάνεται πως πριν από δύο εβδομάδες η εγκληματική ομάδα, επικεφαλής της οποίας φέρεται να είναι ο 48χρονος, προσέγγισε επιχειρηματία υποστατικού στη λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου και φαίνεται να του ζήτησε αρχικά €7.000 ευρώ για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως.

Η πρώτη κρούση έγινε τηλεφωνικώς στον επιχειρηματία, ο οποίος είναι ελληνοκύπριος, από πρόσωπο αραβικής καταγωγής. Ακολούθησαν απειλές μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ το Σάββατο το πρόσωπο αραβικής καταγωγής, που συνεχίζει να καταζητείται, πήγε επί τόπου γύρω στις 2 το απόγευμα και ζήτησε ξανά χρήματα από τον παραπονούμενο, τον οποίο φέρεται να απείλησε με μαχαίρι έξω από ταχυφαγείο της λεωφ. Γρηγόρη Αυξαντίου. Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα τον χώρο προσέγγισαν οχήματα με μεγάλη ταχύτητα και από αυτά αποβιβάστηκαν 20 άτομα, ανάμεσα στους οποίους ο 48χρονος και οι συλληφθέντες. Τα πρόσωπα αυτά ζήτησαν χρήματα από τον παραπονούμενο και όταν αρνήθηκε, φέρονται να άρχισαν να τον κτυπούν. Τότε ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και δύο φίλους του αντέδρασαν και αντεπιτέθηκαν με τσεκούρι και λοστούς.

Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, οι παραπονούμενοι χρησιμοποίησαν «ανάλογη βία», με σκοπό να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την περιουσία τους. Ακολούθησε η ρίψη δύο πυροβολισμών έξω από ταχυφαγείο με πιστόλι που κρατούσε άτομο της ομάδας του 48χρονου. Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο από την Αστυνομία, οι παραπονούμενοι χρησιμοποίησαν «ανάλογη βία», με σκοπό «να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την περιουσία τους».

Στο δικαστήριο κατατέθηκε, επίσης, πως στις 16 Ιανουαρίου 2026 λήφθηκε πληροφορία πως ο 48χρονος μαζί με 15 άτομα μετέβηκαν στις 9 Ιανουαρίου σε κέντρο διασκέδασης στη Λάρνακα και ενημέρωσαν τους φρουρούς ασφαλείας πως αναλαμβάνουν την προστασία του υποστατικού, ωστόσο, οι ίδιοι αρνήθηκαν. Την επόμενη ημέρα η ίδια ομάδα φέρεται να μετέβη σε άλλο νυκτερινό κέντρο και να ενημέρωσε τους φρουρούς πως αναλαμβάνουν την προστασία του. Αυτοί φέρονται να αποδέχθηκαν κι έτσι άρχισαν να εργοδοτούνται από την εγκληματική ομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία, ο 48χρονος φέρεται ν’ αμείβεται από τους ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων κάθε βράδυ με το ποσό των €80 ευρώ για τον κάθε ιδιώτη φύλακα. Τα €50 ευρώ είναι η αμοιβή του φύλακα και τα €30 ευρώ η αμοιβή για την προστασία.