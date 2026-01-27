Με επιδέσμους στο κεφάλι και ματωμένα ρούχα παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού κάποιοι εκ των υπόπτων της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό. Όπως προκύπτει από τις εξετάσεις, αιτία της συμπλοκής φαίνεται να ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο αντίπαλων ομάδων αλλοδαπών.

Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε όπως και οι 12 ύποπτοι τεθούν υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και δύο γυναίκες. Οι ισχυρισμοί των υπόπτων αντικρούονται βάσει μαρτυριών που εξασφάλισε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από τις εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ο 18χρονος (12ος ύποπτος) μετέβη έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένουν οι αλλοδαποί, μαζί με ακόμη τέσσερις ομοεθνείς του. Εκεί εντόπισαν τον 8ο ύποπτο, τον ανέκοψαν και αφού κατέβηκαν από το όχημα, του επιτέθηκαν χτυπώντας τον με ξύλα. Στο σημείο έσπευσαν και άλλοι ομοεθνείς που διαμένουν στην ίδια πολυκατοικία, καθώς και σε παρακείμενα διαμερίσματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς.

Οι τέσσερις άγνωστοι κατάφεραν να διαφύγουν με το όχημα, ενώ ο 12ος ύποπτος ανακόπηκε και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε αρχικά χτυπήματα με ξύλα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με τη βία σε διαμέρισμα, όπου φέρεται να περιορίστηκε και να δέχθηκε νέα επίθεση μέχρι τον εντοπισμό του από την Αστυνομία. Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα, εντοπίστηκαν κρυμμένα κάτω από κρεβάτι, δύο ρόπαλα του κρίκετ, τα οποία έφεραν κηλίδες αίματος και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 12ος ύποπτος υπέστη θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και στα πόδια, ενώ ο 9ος θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και κάταγμα στο τρίτο δάκτυλο του αριστερού χεριού. Ο 8ος δεν έφερε οποιαδήποτε τραύματα και, αφού έτυχε ιατρικής περίθαλψης, απολύθηκε.

Ανακρινόμενος προφορικά, ο 12ος ύποπτος ισχυρίστηκε ότι πριν το επεισόδιο μετέβη με ομοεθνή του σε άγνωστο υποστατικό, όπου κατανάλωσαν αλκοόλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέθυσε και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα αγνώστου, στο οποίο επέβαιναν ακόμη ομοεθνείς του, τους οποίους όπως είπε, δεν γνώριζε. Κατά τη διαδρομή αποκοιμήθηκε και, όταν ξύπνησε, αντιλήφθηκε τη συμπλοκή. Κατέβηκε από το όχημα για να τους χωρίσει, ωστόσο λόγω της μέθης του έχασε την ισορροπία του και δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι.

Ανέφερε επίσης ότι μεταφέρθηκε με τη βία στο διαμέρισμα, όπου φέρεται να δέχθηκε επίθεση από διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, υποστηρίζοντας ότι μία εξ αυτών, μεγαλύτερης ηλικίας, τον χτυπούσε και τον κλωτσούσε συνεχώς, περιγραφή που φαίνεται να παραπέμπει στην 11η ύποπτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από μαρτυρία που κατέχει η Αστυνομία, κάποιοι από τους ισχυρισμούς του αντικρούονται, καθώς φαίνεται ότι ο ίδιος επιτέθηκε και επιχείρησε να ακινητοποιήσει πρόσωπο που προσπάθησε να βοηθήσει τον 8ο ύποπτο την ώρα που δεχόταν επίθεση.

Μετά τη σύλληψη και των υπόλοιπων αλλοδαπών, ανακρινόμενοι προφορικά αρνήθηκαν τη διάπραξη των αδικημάτων, ισχυριζόμενοι ότι βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Οι ισχυρισμοί αυτοί αντικρούονται από τη μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία, σύμφωνα με την οποία ο 1ος ύποπτος και η 11η ύποπτη φέρονται να κρατούσαν επιθετικά όργανα και να κτυπούσαν το όχημα των συνεργών του 12ου υπόπτου.

Για την ολοκλήρωση των ανακρίσεων αναμένεται να ληφθούν ακόμη περίπου 40 καταθέσεις από γείτονες και αυτόπτες μάρτυρες. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια αναγνωριστικών παρατάξεων. Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, κατοχής επιθετικού οργάνου, απαγωγής, οχλαγωγίας, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής και βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και κοινής επίθεσης.