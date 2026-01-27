Προσωπικές διαφορές φαίνεται πως κρύβονταν πίσω από τη χθεσινή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στην περιοχή της Αγίας Ζώνης, στη Λεμεσό όπου συνελήφθησαν 12 άτομα, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες. Η Αστυνομία κάνει λόγο για άμεση επέμβαση στο σημείο του επεισοδίου, τονίζοντας ότι η παρουσία της οδήγησε στην ταχεία σύλληψη των εμπλεκομένων.

Οι εντατικοί έλεγχοι, όπως τόνισε σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, δεν περιορίζονται μόνο σε αλλοδαπά πρόσωπα, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους που, σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες, ενδέχεται να εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις, με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την πρόληψη βίαιων επεισοδίων.

«Χθες το βράδυ, γύρω στις 9 η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού έλαβε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στην περιοχή της Αγίας Ζώνης. Αμέσως, περίπολα που βρίσκονταν στην περιοχή μετέβησαν στο σημείο. Αρχικά δεν εντοπίστηκε κανείς, όμως στο χώρο υπήρχαν τεκμήρια ότι είχε προηγηθεί καβγάς, όπως σιδερολοστός, κηλίδες αίματος και άλλα στοιχεία, τα οποία κατασχέθηκαν», ανέφερε ο κ. Κυριάκου.

Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκε κοντινό διαμέρισμα όπου βρίσκονταν 12 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν συμμετάσχει στη συμπλοκή.

«Στο διαμέρισμα βρέθηκε και ένα άτομο από την αντίπαλη ομάδα, το οποίο ανέφερε ότι είχε απαχθεί και μεταφερθεί δια της βίας από τους υπόλοιπους, όπου και χτυπήθηκε. Τρεις από τους συλληφθέντες έφεραν τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για ανάκριση και στη συνέχεια συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων. Και οι δώδεκα οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για την διαδικασία προσωποκράτησής τους», πρόσθεσε.

Προκαταρκτικά όπως ειπε, πίσω από την συμπλοκή, φαίνεται να κρύβονται προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο αντιπάλων ομάδων.

«Αναζητούνται ακόμα τέσσερα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι 11 από τους συλληφθέντες βρίσκονται στην Κύπρο με καθεστώς φοιτητή. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το καθεστώς παραμονής τους θα επανεξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ο φάκελος θα υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία για περαιτέρω ενέργειες. Μεταξύ των συλληφθέντων, μία είναι Ευρωπαία πολίτης και μία προέρχεται από τρίτη χώρα», είπε ο κ. Κυριάκου.

Σε ότι αφορά τους ελέγχους που συνεχίζονται στην πόλη, ανέφερε πως «οι εκστρατείες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, αλλά και σε παγκύπριο επίπεδο, συνεχίζονται σχεδόν κάθε νύχτα με συγκεκριμένους στόχους. Δεν αφορούν μόνο αλλοδαπούς, αλλά και άλλα άτομα που, σύμφωνα με πληροφορίες ή μαρτυρίες, ενδέχεται να εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις».

Όσον αφορά το αν μπορούσε να προβλεφθεί η χθεσινή συμπλοκή, ο κ. Κυριάκου δήλωσε ότι «η Αστυνομία δεν μπορεί να βρίσκεται παντού, αλλά όπου υπάρχουν πληροφορίες, καλούμε τον κόσμο να εμπιστευθεί την Αστυνομία και να παρέχει στοιχεία. Η ανταπόκρισή μας είναι άμεση. Υπάρχουν περισσότερα περίπολα και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ελέγχουμε κάθε γειτονιά σε κάθε ώρα. Όπως όμως είδατε και χθες, η Αστυνομία μετέβη άμεσα στο σημείο και προχώρησε σε 12 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και αναζητούνται ακόμα τέσσερα άτομα».

Σχετικά με την τύχη των αλλοδαπών, ανέφερε πως με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το καθεστώς παραμονής τους θα επανεξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα γίνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις στη Νομική Υπηρεσία. Το τελικό λόγο για ποινικές διώξεις τον έχει η Νομική Υπηρεσία, και όπως επεσήμανε ο κ. Κυριάκου, εκεί θα προχωρήσουν αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και εξεταστούν οι φάκελοι.