Επιστολή προς την Αστυνομία Κύπρου για διακοπή της αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον του Φαίδωνα Φαίδωνος απέστειλε η σύζυγος του, Λουίζα Ανδρέου. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στην τηλεόραση του Omega ο εκπρόσωπος Τύπου του Σώματος, Χριστόδουλος Κόνσολος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα, ο κ. Κόνσολος ανέφερε ότι η επιστολή αυτή βρίσκεται ήδη στα χέρια της Αστυνομίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η πλευρά της συζύγου του κ. Φαίδωνος ζητά την έκδοση και σχετικής ανακοίνωσης από τις αρχές για διακοπή των ερευνών. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Πάφου στην πρώτη του αντίδραση μετά την αυτεπάγγελτη δράση της Αστυνομίας, καλωσόρισε την έρευνα.

Όπως αποκάλυψε σήμερα το πρωί ο «Φ», επιστολή στην Αστυνομία στάλθηκε και από το Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας ενημέρωση για την έρευνα που διεξάγεται για τον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Κατά τις πληροφορίες μας, η επιστολή του ΥΠΕΣ στάληκε από τον γενικό διευθυντή προς τον αρχηγό Αστυνομίας στις 26 Ιανουαρίου 2026, μια ημέρα δηλαδή μετά που η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αρχίζει αυτεπάγγελτη έρευνα σε σχέση με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και αφορούν κατ’ ισχυρισμόν περιστατικό ξυλοδαρμού της συζύγου του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Στόχος είναι, σύμφωνα με συναφείς πληροφορίες, να ενημερωθεί ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου για το τι ακριβώς διερευνά η Αστυνομία σε σχέση με τον δήμαρχο Πάφου, ώστε αν τα γεγονότα και κυρίως τα αδικήματα που διερευνώνται είναι τέτοιας μορφής, που να δικαιολογούν να κινηθούν οι διαδικασίες του άρθρου 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022, ώστε να τεθεί σε αργία ο κ. Φαίδωνος.