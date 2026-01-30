Επιστολή στην Αστυνομία απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας ενημέρωση για την έρευνα που διεξάγεται για τον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», προέκυψε μετά τον σάλο που ξέσπασε και τις αναρτήσεις της Annie Alexui που αφορούν ισχυρισμούς περί κακοποίησης της συζύγου του, οι οποίοι διαψεύστηκαν τόσο από τον ίδιο, όσο και από τη σύζυγό του.

Κατά τις πληροφορίες μας, η επιστολή του ΥΠΕΣ στάληκε από τον γενικό διευθυντή προς τον αρχηγό Αστυνομίας στις 26 Ιανουαρίου 2026, μια ημέρα δηλαδή μετά που η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αρχίζει αυτεπάγγελτη έρευνα σε σχέση με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και αφορούν κατ’ ισχυρισμόν περιστατικό ξυλοδαρμού της συζύγου του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Στόχος είναι, σύμφωνα με συναφείς πληροφορίες, να ενημερωθεί ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου για το τι ακριβώς διερευνά η Αστυνομία σε σχέση με τον δήμαρχο Πάφου, ώστε αν τα γεγονότα και κυρίως τα αδικήματα που διερευνώνται είναι τέτοιας μορφής, που να δικαιολογούν να κινηθούν οι διαδικασίες του άρθρου 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022, ώστε να τεθεί σε αργία ο κ. Φαίδωνος.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό: 1) Δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος εναντίον του οποίου διερευνάται από τις διωκτικές Αρχές αδίκημα που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 ή αδίκημα που καθορίζεται ως κακούργημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος επιφέρει, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω, τελεί αυτοδικαίως σε αργία από την ημέρα δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης του Υπουργού: Νοείται ότι δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος που τελεί σε αργία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), λαμβάνει το ένα τρίτο της καθοριζόμενης αντιμισθίας για όλη τη διάρκεια της ισχύος της.

(2) Η αργία που καθορίζεται στο εδάφιο (1) τερματίζεται με τη λήξη της έρευνας ή την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης και την απαλλαγή, αθώωση ή καταδίκη του δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα ή έχει καταχωρισθεί ποινική υπόθεση και προς τούτο δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση από τον Υπουργό αναφορικά με τον τερματισμό της αργίας: Νοείται ότι, σε περίπτωση που δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος απαλλαγεί ή/και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο, ή τερματιστεί η έρευνα εναντίον του, χωρίς να θεμελιώνεται κατηγορία, επιστρέφει στα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του και δικαιούται πλήρη ανάκτηση της αντιμισθίας που του είχε αφαιρεθεί.

(3) Σε περίπτωση καταδίκης δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου για τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (1) αδικήματα, αυτός δεν δικαιούται ανάκτηση της αποκοπείσας αντιμισθίας, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του και αυτή λογίζεται ως κενωθείσα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και προς τούτο ο Υπουργός εκδίδει σχετική γνωστοποίηση.

Μέχρι και σήμερα η Αστυνομία δεν έχει απαντήσει στην επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ δεν αποκλείεται να έρθει σε συνεννόηση για το θέμα και με τη Νομική Υπηρεσία, πριν δοθεί η απάντηση. Πάντως, οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη και κάτω από το μικροσκόπιο των ανακριτών είναι τρεις ιατρικές βεβαιώσεις από νοσοκομείο, οι οποίες θα εξεταστούν ενδελεχώς και αναμένεται ότι παράλληλα θα κληθούν πρόσωπα που τις εξέδωσαν ή είχαν σχέση με ορισμένα γεγονότα να δώσουν καταθέσεις.

Ο ίδιος ο δήμαρχος Πάφου καλωσόρισε την έρευνα σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι ευκαιρία για να καθαρίσει το όνομά του, τονίζοντας ότι μετά θα είναι η σειρά του να μιλήσει. Η δε σύζυγός του σε ανάρτησή της, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται καμία μορφή προστασίας ούτε «αυτόκλητους προστάτες με σκοπιμότητες», υπογράμμισε πως όσοι τη γνωρίζουν στον εργασιακό της χώρο, στο οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, γνωρίζουν ότι δεν είναι θύμα και δεν αισθάνεται φόβο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη κοινή της πορεία με τον σύζυγό της, σημειώνοντας ότι εδώ και 20 χρόνια ζουν αρμονικά.